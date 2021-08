Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7 vừa doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 16.035 xe, bao gồm 10.411 xe du lịch, 5.163 xe thương mại và 461 xe chuyên dụng.

Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 34%, xe thương mại giảm 27% và xe chuyên dụng giảm 30% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 9.024 xe, giảm 32% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.011 xe, giảm 31% so với tháng trước.



Để biết xe sản xuất năm nào, người mua xe có thể kiểm tra số khung của xe.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc giảm doanh số toàn thị trường là điều dễ hiểu do ảnh hưởng của dịch COVID-19, và dự đoán doanh số tháng 8 tiếp tục giảm sâu dù các hãng vẫn tung ra nhiều chương trình ưu đãi. Đặc biệt trong tháng 8 này là thời điểm trùng với tháng Ngâu.

Do đó thời điểm này nhiều khách hàng cũng không khỏi lo lắng khi ô tô cũng có những sản phẩm tồn kho, lưu bãi lâu ngày mà vẫn không có khách mua. Thông thường năm sản xuất của một chiếc ô tô quyết định một phần tới giá xe.

Cụ thể như chiếc Honda CR-V model 2021 nhưng chiếc sản xuất năm 2020 thường có giá rẻ hơn vài chục triệu đồng so với xe xuất xưởng năm 2021, dù cả hai đều chung thiết kế, tính năng, khi bán lại cũng có sự chênh lệch về giá cả.

Ngoài ra, xe lưu kho lâu ngày nhất là để bãi ngoài trời, có nguy cơ giảm chất lượng.

Theo chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng chia sẻ, để kiểm tra một dòng xe được sản xuất năm nào, người mua xe có thể kiểm tra một số thông số có sẵn trên các bộ phận của xe. Đơn cử như số khung, số máy thường sẽ được nhà sản xuất ghi ngày tháng trên đó.

“Thông thường thì thì số khung là đúng số năm sản xuất của chiếc xe đó, số máy có thể cũ hơn. Chẳng hạn xe sản xuất năm 2021, nhưng số máy là 2020, nhà sản xuất có thể chuẩn bị sẵn và lắp ráp vào xe tuỳ theo sản xuất mỗi nước”-ông Đồng cho biết.