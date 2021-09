Mặc dù luôn bị lu mờ bởi chiếc Mercedes-Benz 540K Spezial Roadster hiếm hơn nhưng Mercedes-Benz 540K Cabriolet A vẫn được nhiều người cho là đẹp nhất trong số những “người anh em” 540K. Một chiếc Mercedes-Benz 540K Cabriolet A vừa giành được giải thưởng “Best of Show” tại Salon Privé Concours d'Elégance năm 2021.



Chiếc Mercedes-Benz 540K Cabriolet A năm 1938 này đã được vinh danh là “Best of Show” tại Salon Privé Concours d'Elégance năm 2021. Nguồn: Newatlas

Vào ngày 5-2-1938, chiếc Mercedes-Benz 540K Cabriolet A có số khung 154076 đã được chuyển giao mới cho một công ty quảng cáo ở Berlin.

Năm 2001, chiếc xe được trưng bày tại Louis Vuitton Bagatelle concours và được sở hữu bởi Kenneth McBride ở Seattle, WA, Hoa Kỳ vào năm 2002. Sau đó, chiếc 540K này trở lại châu Âu vào năm 2004 và được mua bởi nhà sưu tập Mercedes-Benz nổi tiếng Etienne Veen. Nhà cung cấp tư nhân hiện tại đã mua lại từ Veen vào tháng 2 năm 2006. Hiện tại, Cabriolet A 540K đã được bảo dưỡng đầy đủ và đi kèm với tài liệu đăng ký V5C của Vương quốc Anh.

Chiếc Cabriolet A 540K đặc biệt này có phần đuôi xe thể thao không khác gì những chiếc “Spezial Roadster”, có một thông số kỹ thuật thực sự độc đáo khi kết hợp với một chiếc xe chở hàng Cabriolet A hai chỗ ngồi và khung gầm trục cơ sở dài hơn. Động cơ và hộp số của xe lùi lại khoảng 20cm.

Đây là một tác phẩm ô tô thực sự mê hoặc, là một trong những chiếc xe mà nhiều người thèm muốn nhất trước chiến tranh. Tuy có thể không hoàn toàn độc quyền như Spezial Roadster, nhưng các hồ sơ cho thấy dù sao đây cũng là một con “quái vật” cực kỳ quý hiếm.

Như vậy, chiếc xe Cabirolet A này sẽ tiếp tục tham dự vòng chung kết "Best of the Best" ở bán đảo Classics, Paris cùng với hai người anh em 540K là chiếc Mercedes-Benz 540K Spezial Roadster năm 1938 đã giành được giải thưởng “Rolex Best of Show” năm 2021 tại Quail và một chiếc Mercedes-Benz 540K Autobahn Kurier đời 1938 đã giành giải “Best Of Show” tại Pebble Beach Concours d'Elegance năm 2021.



Mercedes-Benz 540K là nền tảng của chiếc xe độc nhất trên thế giới trong những năm 1930. Nguồn: Today.in.24

Hồ sơ sản xuất của 540K chỉ có 83 chiếc sản xuất được cấp thân xe Cabriolet A và khoảng một nửa trong số đó còn tồn tại. Đây là con số lý tưởng cho một siêu sao xe đấu giá cực kỳ đáng mơ ước.



Nền tảng Mercedes-Benz 540K là nền tảng của chiếc xe độc nhất trên thế giới trong những năm 1930. Vào thời điểm mà hầu hết các thương hiệu ô tô thượng hạng trên thế giới không thể tồn tại qua cuộc đại suy thoái. Chiếc 540K vẫn tồn tại và thịnh vượng ít nhất một phần nhờ sự bảo trợ của Adolf Hitler.

Chỉ có 50 chiếc Mercedes-Benz 540K được phát triển như những chiếc xe bọc thép cho các bộ trưởng và các nhà lãnh đạo của các quốc gia thân thiện với Đức.

Được biết, cho đến hiện tại kỷ lục đấu giá của mẫu xe 540K Cabriolet A chỉ hơn 3 triệu đô la cho chiếc xe đạt giải “Best of Show” tại Pebble Beach Concours d'Elegance năm 1973. Với giải thưởng danh giá, này chủ sở hữu cho biết sẽ quyết định xem xét lại giá đấu giá của chiếc xe trong thời gian tới.