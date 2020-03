Số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc bất ngờ giảm mạnh

Theo báo cáo của Tổng cục hải quan trong tháng 2-2020 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 37,1 tỉ USD, tăng 0,5% so với tháng trước.

Đối với tổng trị giá xuất khẩu, tất cả các loại hàng hóa ước đạt 18,6 tỉ USD, tăng 1,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18,5 tỉ USD, giảm 0,5%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 34% và trị giá nhập khẩu tăng 26%.

Trong đó, ô tô nguyên chiếc các loại ước tính là 6.000 chiếc, tăng 40,2% và trị giá là 134 triệu USD, tăng 21% so với tháng trước.