Subaru liên tục phải triệu hồi xe ô tô tại Việt Nam

Vào đầu tháng 3-2019, sau khi phát hiện hệ thống phanh trên một số dòng xe vẫn hoạt động bình thường nhưng đèn phanh không bật sáng, Subaru tiếp tục triển khai chương trình triệu hồi trên phạm vi toàn thế giới để kiểm tra, khắc phục lỗi, trong đó có Việt Nam.

Được biết, đây là lần triệu hồi lớn nhất trong lịch sử ngành ô tô của Nhật Bản - Subaru với số lượng ước tính lên đến 2,3 triệu xe, bao gồm các mẫu Forester (sản xuất từ 2014 - 2016), WRX (2010 - 2014), Impreza (2008 - 2016) và các mẫu xe XV (2012 - 2017).



Một trong những dòng xe Subaru WRX bị triệu hồi. Ảnh:Internet.

Tại Việt Nam, từ trước đến nay, các dòng xe Subaru đều do Công ty TNHH Hình Tượng ô tô Việt Nam (thuộc Tập đoàn Motor Image) nhập khẩu, phân phối đến tay người tiêu dùng. Nguyên nhân do lỗi liên quan đến công tắc đèn phanh. Theo đó, do một vài loại khí silicone của các sản phẩm tiêu dùng nhất định có thể thẩm thấu qua vỏ của công tắc đèn báo phanh. Do đó, những chức năng liên quan đến công tắc đèn báo phanh (đèn phanh, khóa hộp số, khóa đánh lửa, VDC và Eyesight) sẽ dừng hoạt động.

Nếu hệ thống xảy ra lỗi, đèn phanh sẽ không thể bật sáng dù người lái đã đạp phanh. Điều này khiến những người tham gia giao thông khác không thể xác định được ý định dừng xe của người lái, từ đó sẽ gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Riêng tại thị trường Việt Nam, có tất cả bảy mẫu xe nằm trong diện chịu ảnh hưởng, bao gồm: một xe Impreza sản xuất năm 2010, bốn xe XV 2.0i-S đời 2012, một xe WRX (bốn cửa) đời 2010 và một xe WRX (bốn cửa) đời 2011.



Chưa đầy ba tháng, hãng xe Subaru đã ra thông báo triệu hồi đến hai lần. Ảnh: Internet.

Trước đó, ngày 20-02-2019, Subaru cũng đã triệu hồi 18 chiếc thuộc ba dòng BRZ, XV và Forester.

Số xe thuộc diện triệu hồi được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2012 - 2013. Nguyên nhân của đợt triệu hồi trước đó là do dung sai đường kính lò xo xu-páp được thiết kế chưa phù hợp, dẫn đến vượt quá sức bền chịu mỏi của lò xo trong quá trình hoạt động và trong thành phần vật liệu chế tạo lò xo bị lẫn tạp chất siêu nhỏ làm cho độ bền của lò xo xu–páp bị giảm xuống, dẫn đến nứt gãy lò xo. Dẫn đến trong quá trình di chuyển, nếu lò xo của bất kỳ một xu-páp nào bị gẫy thì nó có thể gây ra tiếng ồn bất thường. Trường hợp xấu nhất có thể khiến động cơ chết máy đồng thời không khởi động lại được và có khả năng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Như vậy chưa hết tháng 3-2019, Subaru tại Việt Nam đã có hai lần triệu hồi. Đây là một điều cân nhắc với người dùng Việt khi lựa chọn dòng xe này để mua.

Theo chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng: “Thông thường việc triệu hồi này sẽ ảnh hưởng tới tâm lý mua xe của người Việt Nam vì nó đã bị mất uy tín. Tuy nhiên, cũng tùy theo cách tiếp cận của nhà sản xuất đó như thế nào. Ví dụ sửa chữa miễn phí và nhanh chóng cho khách hàng, hay việc triệu hồi đấy không ảnh hưởng nhiều tới sự an toàn của khách hàng thì sẽ lấy lại được lòng tin của khách hàng hơn.”