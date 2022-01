Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 46.759 xe, bao gồm xe 36.859 du lịch; 9.294 xe thương mại và 606 xe chuyên dụng.

Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 33%; xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 1% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 25.686 xe, tăng 23% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 21.073 xe, tăng 19% so với tháng trước.



Kết thúc năm 2021, nhiều hãng xe tăng trưởng doanh số nhưng cũng có hãng xe bị sụt giảm.

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast cũng thông báo kết quả kinh doanh ô tô tháng 12-2021. Theo đó, kết thúc năm 2021, VinFast đã bán với tổng cộng 35.723 xe ra thị trường, đạt mức tăng trưởng 21,2% so với năm 2020. Đây là kết quả đáng khích lệ dành cho những nỗ lực của VinFast trong suốt một năm qua.

Cụ thể, trong tháng 12-2021, VinFast bán 1.753 xe Fadil, 601 xe Lux A2.0, 608 xe Lux SA2.0 và 85 xe VF e34 được bàn giao đến tay khách hàng. Như vậy, VinFast Fadil tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất trong các mẫu ô tô của hãng này.

Đặc biệt, tháng 12-2021 cũng đánh dấu tháng đầu tiên VinFast chính thức bàn giao mẫu ô tô điện VF e34 cho khách hàng, chính thức mở ra kỷ nguyên giao thông xanh tại Việt Nam, với hạt nhân là những chiếc ô tô điện thông minh VinFast.

Hiện tại, VinFast vẫn đang triển khai chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho 3 mẫu xe Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil, cùng một loạt đặc quyền dành cho chủ xe VinFast như: bảo hành 5 năm với dòng xe Lux, miễn phí cứu hộ 24/7 trong suốt thời gian bảo hành, miễn phí gửi xe tại các trung tâm thương mại Vincom và khu đô thị Vinhomes trên toàn quốc đến hết năm 2022. Kể từ ngày 6-12, VinFast cũng đã chính thức triển khai dịch vụ sửa chữa lưu động (Mobile Service) chính hãng đầu tiên tại Việt Nam.

Cùng với đó, TC Motor cũng thông báo doanh số bán hàng tháng 12-2021. Trong đó, Hyundai Accent là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 12 với 2.517 xe đến tay khách hàng, tăng 138,1% so với tháng 11. Đây là mẫu bán chạy nhất của Hyundai trong năm 2021 với tổng số 19.956 xe.

Đứng ở vị trí thứ 2 về số bán của các mẫu xe Hyundai là SantaFe cũng ghi nhận số bán hàng 2.078 xe bán ra trong tháng 12.

Đứng ở các vị trí tiếp theo là, Hyundai Grand i10 với 1.352 xe bán ra, Hyundai Tucson ghi nhận 1.117 xe bán ra