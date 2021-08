Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 16.035 xe, bao gồm 10.411 xe du lịch, 5.163 xe thương mại và 461 xe chuyên dụng. Trongđó, doanh số xe du lịch giảm 34%, xe thương mại giảm 27% và xe chuyên dụng giảm 30% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 9.024 xe, giảm 32% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.011 xe, giảm 31% so với tháng trước.

Cũng theo VAMA, doanh số bán hàng tháng 7 có nhiều sự thay đổi, trong đó mẫu xe VinFast bất ngờ lọt vào tốp 10 với hai mẫu xe gồm Fadil và Lux A.



VinFast lọt tốp 10 xe bán chạy với hai mẫu gồm Fadil và Lux A2.0.

Cụ thể, trong tháng 7 này VinFast đã bàn giao cho khách hàng 2.928 xe Fadil, 778 xe Lux A2.0 và 76 xe Lux SA2.0.

Trong đó, VinFast Fadil tiếp tục giữ vững vị thế là mẫu xe bán chạy nhất khi đạt mức tăng trưởng 14,7% so với tháng 6. Lũy kế từ đầu năm, VinFast đã bán tổng cộng 19.720 xe với 13.055 chiếc Fadil. Như vậy, VinFast Fadil giữ vị trí ngôi vương trong tốp 10 xe bán chạy trong ba tháng liên tiếp.

Đáng chú ý, trong tháng 7 này, VinFast Lux A2.0 cũng bất ngờ góp mặt ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng tốp xe bán chạy của tháng. Đây được coi là một kết quả kinh doanh ấn tượng của VinFast dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đứng ở vị trí thứ hai trong tốp 10 mẫu xe bán chạy của tháng là Toyota Vios với 1.344 xe. Cũng trong tháng này, Vios tiếp tục vượt Hyundai Accent với 361 xe.

Bất ngờ vươn lên ở vị trí thứ ba là mẫu Ford Ranger với số lượng 1.310 xe được bán ra trong tháng. Các tháng trước đó, Ford Ranger đã tụt hạng ở vị trí cuối cùng của tốp 10 xe bán chạy. Đơn cử như tháng 6, Ford Ranger đứng thứ 10 với 754 xe, trước đó tháng 5 cũng chỉ được 794 xe và đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng.



Ford Ranger đang dần lấy lại vị thế của mình.

Mẫu xe thứ tư là sự góp mặt của Kia Cerato với số lượng 1.013 xe được bán ra. Từ thời điểm ra mắt đến nay, Kia Cerato liên tiếp lọt vào tốp 10 xe bán chạy của tháng. Tổng số lượng xe bán ra từ đầu năm 2021 đến nay đạt 5.726 xe. Hiện Kia Cerato đang bán ra với giá 544-685 triệu đồng.

Như đã nói ở trên, tháng này Hyundai Accent có doanh số thấp hơn các tháng trước nên xếp ở vị trí thứ 5 với 983 xe. Và vị trí thứ 6 tiếp tục thuộc về nhà Hyundai với 912 xe SantaFe được đến tay khách hàng.

Ở vị trí thứ 7 và 8 lần lượt là các mẫu xe Toyota Corolla Cross với 863 xe và Hyundai Grand i10 805 xe.

Vị trí thứ 9 thuộc về VinFast Lux A2.0, hiện mẫu xe này đang bán ra với giá 881-1.074 triệu đồng.

Còn vị trí cuối cùng thuộc về Kia Seltos với 767 xe đến tay khách hàng. Đây cũng là mẫu Crossover được nhiều người dùng yêu thích hiện đang bán ra với 4 phiên bản có giá 609-729 triệu đồng.

VinFast khởi động chương trình bán xe trực tuyến tại Việt Nam Bên cạnh ba mẫu xe đang góp mặt trên thị trường, VinFast cũng đã mở bán mẫu ô tô điện đầu tiên VF e34 từ cuối tháng 3. Tính đến nay, VinFast đã nhận được hơn 25.000 đơn đặt cọc mua xe điện VF e34, trong đó gần 10.000 đơn được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến. Tiếp nối thành công của VF e34, VinFast đã chính thức triển khai mô hình kinh doanh trực tuyến với tất cả các mẫu xe, cung cấp cho khách hàng giải pháp mua ô tô toàn diện đầu tiên tại Việt Nam. Thông qua website www.vinfastauto.com, khách hàng có thể tìm hiểu, so sánh các mẫu xe; đặt cọc và thanh toán (đối với khách hàng mua trả thẳng), nộp hồ sơ vay và duyệt khoản vay online (đối với khách hàng mua trả góp) trực tiếp cho VinFast mà không cần thông qua showroom/nhà phân phối; đồng thời có thể đặt lịch bảo dưỡng, sửa chữa trong suốt quá trình sử dụng xe. Để khuyến khích khách hàng lựa chọn hình thức mua xe trực tuyến để đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định giãn cách trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam, VinFast sẽ dành tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm trị giá lên tới 23 triệu đồng cho tất cả khách hàng đặt mua trực tuyến 3 dòng xe Fadil, Lux A2.0, Lux SA2.0 từ nay đến hết ngày 31-8. Ngoài ra, VinFast vẫn đang triển khai các chính sách hỗ trợ, chăm sóc khách hàng tốt bậc nhất thị trường như bảo hành 5 năm hoặc 165.000 km đối với dòng xe Lux, miễn phí cứu hộ 24/7 trong suốt thời gian bảo hành với tất cả các dòng xe, hay gửi xe miễn phí 6 tiếng/lần tại các cơ sở Vincom, Vinhomes trên toàn quốc…