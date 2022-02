Trong những năm qua tại Ấn Độ, các quy định mới đã ra đời bắt buộc phải sử dụng túi khí kép và ABS, với nhiều quy định an toàn hơn dự kiến sẽ được áp dụng trong tương lai. Xếp hạng an toàn (Global NCAP) cũng đã được cải thiện từ hoạt động từ năm 2014 với chiếc xe được xếp hạng năm sao đầu tiên xuất hiện vào năm 2018. Dưới đây là 10 chiếc ô tô sản xuất tại Ấn Độ an toàn nhất hiện nay trên thị trường.

10. Tata Tiago / Tigor và Tigor EV - 4/5





Tiago và Tigor facelift nhận được xếp hạng 4 sao giống hệt như Mahindra Thar - họ cũng ghi được 12,52 điểm trên 17.

Ngoài các mô hình tiêu chuẩn, Tata cũng đạt được xếp hạng an toàn 4 sao cho Tigor EV cập nhật, mẫu xe điện đầu tiên được Global NCAP thử nghiệm. Mặc dù thấp hơn so với mô hình tiêu chuẩn là 12 điểm so với 12,52, vì EV phải đối phó với trọng lượng và khối lượng bổ sung của bộ pin gầm xe.

9. Mahindra Thar - 4/5





Thar thế hệ thứ hai của Mahindra không chỉ là một chiếc xe địa hình có khả năng chạy tốt mà còn là một chiếc xe an toàn. Chiếc xe địa hình thế hệ thứ hai đạt bốn sao đáng chú ý về khả năng bảo vệ người lớn (12,52) và trẻ em.

Về mặt an toàn, Thar được trang bị túi khí kép, ABS, cảm biến đỗ xe phía sau, với mô hình đầy tải cũng được trang bị hệ thống ESP.

8. Volkswagen Polo - 4/5





Là mẫu xe lâu đời nhất trong danh sách, Polo đã giành được xếp hạng 4 sao vào năm 2014 trước khi chính phủ bắt buộc lắp đặt các hệ thống an toàn như túi khí, ABS và nhắc nhở thắt dây an toàn cho tất cả các phương tiện.

VW Polo được trang bị với hai túi khí đã đạt được xếp hạng 4 sao vững chắc về khả năng bảo vệ người lớn (12,54/17) vào năm 2014. Riêng khả năng bảo vệ trẻ em (29,91/49), mặc dù thiếu giá đỡ ghế trẻ em ISOFIX.

7. Mahindra Marazzo - 4/5





Là chiếc MPV sản xuất tại Ấn Độ đầu tiên đạt được xếp hạng 4 sao, Mahindra Marazzo đã hoạt động tốt hơn so so với đối thủ cạnh tranh Maruti Suzuki Ertiga. Marazzo MPV đạt điểm 12,85 trên 17 về mức độ an toàn dành cho người lớn và 22,22 trên 49 ở trẻ em (hai sao), nhờ bộ an toàn như túi khí kép phía trước, ABS, nhắc nhở thắt dây an toàn bên người lái, thắt dây an toàn phía trước và ISOFIX neo tiêu chuẩn cho hàng ghế sau trên tất cả các biến thể.

Điểm số này cũng có nghĩa nó là chiếc MPV an toàn nhất đang được bán ở Ấn Độ.

6. Honda Jazz - 4/5





Jazz của Honda là một trong những chiếc xe mới nhất được thử nghiệm và được xếp hạng 4 sao, với 13,89 điểm trên tổng số 17. Báo cáo lưu ý rằng kết cấu của Jazz ổn định và có thể chịu được tải trọng hơn, mức độ bảo vệ thích hợp cho vùng đầu và ngực. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ đầu gối của người ngồi trước được đánh giá là tác động tiềm ẩn, song song với cấu trúc nguy hiểm phía sau bảng điều khiển.

Trong khi đó, tính năng bảo vệ trẻ em được xếp hạng ba sao do thiếu điểm lắp ISOFIX và khả năng bảo vệ hạn chế cho người ngồi trên xe là trẻ em. Xếp hạng này cũng khiến Jazz hiện là chiếc hatchback được xếp hạng cao thứ hai trong thử nghiệm NCAP toàn cầu sau Altroz được xếp hạng 5 sao.

5. Mahindra XUV700 - 5/5





XUV700 là chiếc SUV ba hàng ghế duy nhất đạt được xếp hạng 5 sao đầy đủ (16,03). An toàn cho trẻ em cũng là một trong bốn sao ấn tượng.

Mahindra đã tích hợp rất nhiều công nghệ an toàn vào XUV700 như có tất cả các chuông và còi, bảy túi khí và hỗ trợ lái xe tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động, điều khiển hành trình thích ứng và hơn thế nữa .

4. Tata Nexon - 5/5





Nexon nổi bật là chiếc xe hơi sản xuất tại Ấn Độ đầu tiên được NCAP toàn cầu đánh giá an toàn 5 sao. Chiếc SUV nhỏ gọn của Tata ban đầu được xếp hạng 4 sao, với việc nhà sản xuất ô tô nâng cấp mẫu xe đã đăng kết quả và gửi lại cho vòng thứ hai, nơi nó đạt được cả năm sao (16,06/17). Xếp hạng tỷ lệ trẻ em của Nexon là ba sao (25/49).

Tất cả các biến thể của Tata Nexon đều đi kèm với hai túi khí, ABS và ghế trẻ em ISOFIX theo tiêu chuẩn.

3. Tata Altroz - 5/5





Hiện là mẫu xe hatchback sản xuất tại Ấn Độ an toàn nhất đang được bán trên thị trường, Altroz là mẫu xe được xếp hạng 5 sao thứ hai của Tata trong danh sách, đạt 16,13 trên 17 điểm về khả năng bảo vệ người lớn.

Bộ an toàn tiêu chuẩn trên phạm vi Altroz bao gồm hai túi khí, ABS với EBD, cảm biến đỗ xe phía sau, nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế trước và giá đỡ ghế trẻ em ISOFIX. Các biến thể cao hơn có thêm bộ phụ kiện như dây đai an toàn phía trước có thể điều chỉnh độ cao, camera đỗ xe phía sau và đèn sương mù phía trước và phía sau.

2. Mahindra XUV300 - 5/5





Chiếc SUV của Mahindra cũng nhận được đánh giá 5 sao về sức chứa người lớn, mặc dù số điểm 16,42 khiến nó tụt một bậc trong danh sách. Chiếc SUV cũng đạt 4 sao về khả năng bảo vệ trẻ em, đạt 37,44/49.

Giống như các mẫu xe khác trong danh sách này, XUV300 có bộ tiêu chuẩn như hai túi khí, ABS với EBD, phanh đĩa phía sau, giá treo ghế trẻ em ISOFIX, nhắc nhở thắt dây an toàn và cảm biến đỗ xe phía sau. Biến thể thông số kỹ thuật cao hơn có thêm bộ an toàn, với sáu túi khí, cảm biến đỗ xe phía trước, chương trình ổn định điện tử, đèn sương mù phía trước và phía sau, hệ thống giám sát áp suất lốp và camera đỗ xe phía sau.

1. Tata Punch - 5/5





Chiếc xe được xếp hạng 5 sao thứ ba của hãng xe này trong những năm gần đây, Punch đã vượt xa XUV300 để đứng đầu danh sách với 16,45 điểm về khả năng bảo vệ người lớn. Punch cũng đạt điểm cao về khả năng bảo vệ trẻ em với xếp hạng 4 sao.