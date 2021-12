Từ Celerio mới đến Ignis, Maruti thống trị danh sách những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu nhất được bán. Trong đó, các mẫu xe như Renault, Toyota và Datsun cũng xuất hiện. Về bản chất, sở hữu một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu có thể giúp chủ xe tiết kiệm hơn cho hành trình hàng ngày của mình.

Sau đây là những mẫu xe tiết kiệm xăng nhất hiện nay trên thị trường Ấn Độ. Lưu ý rằng danh sách dựa trên số liệu chính thức do các nhà sản xuất tiết lộ với số liệu thực tế dự kiến sẽ thay đổi tùy thuộc vào điều kiện và phong cách lái xe. Ở đây, kpl là số km di chuyển được khi sử dụng 1 lít xăng.

Maruti Celerio AMT- 26,68kpl





Với sự ra mắt của Celerio thế hệ thứ hai, chiếc hatchback của Maruti đã nhảy vọt 8 bậc. Với 26,69kpl, VXi AMT là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất của Celerio đang bán trên thị trường, theo sau là các biến thể ZXi và ZXi + AMT với 26kpl. Ngay cả biến thể tiết kiệm nhiên liệu nhất, ZXi + hướng dẫn sử dụng 24,97kpl, cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn so với Dzire tiết kiệm nhất.

Maruti đã đạt được con số này nhờ động cơ xăng DualJet K10 mới, hiệu quả hơn và việc chuyển sang nền tảng Heartect mới nhất của Maruti. Động cơ xăng mới tạo ra 67 mã lực và 89 mã lực và được kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc AMT như trước đây.

Maruti Suzuki Dzire AMT- 24,12kpl





Bên cạnh những thay đổi về thiết kế và danh sách trang bị dài hơn đi kèm với bản facelift năm ngoái, một trong những thay đổi quan trọng nhất là động cơ xăng K12M 1,2 lít được thay thế bằng động cơ K12N 1,2 lít có chức năng start-stop. Maruti Suzuki Dzire mạnh hơn 7hp so với trước đây và hiệu quả hơn ở cả dạng số sàn 5 cấp (23,26kpl) và AMT 5 cấp (24,12kpl), khiến nó trở thành chiếc sedan xăng tiết kiệm nhiên liệu nhất được bán tại Ấn Độ.

Toyota Glanza / Maruti Suzuki Baleno- 23,87kpl





Baleno của Maruti Suzuki và Glanza của Toyota, chia sẻ vị trí thứ ba trong hình đại diện hybrid nhẹ của họ với nền kinh tế được xếp hạng ARAI là 23,87kpl. Hệ thống truyền động của chúng bao gồm động cơ 90hp, 1,2 lít và một máy phát điện khởi động tích hợp, một pin lithium-ion 12V bổ sung các chức năng khởi động/dừng và phục hồi năng lượng.

Cả hai chiếc hatchback cao cấp cũng có sẵn với động cơ xăng 83 mã lực, 1,2 lít có xếp hạng ARAI là 21,01kpl cho phiên bản số sàn và 19,56kpl cho phiên bản CVT.

Maruti Swift AMT- 23,76kpl





Với bản nâng cấp đầu năm nay, Maruti Suzuki Swift hiện chia sẻ động cơ xăng K12N, 90 mã lực với công nghệ dừng khởi động không tải và các tùy chọn hộp số sàn và AMT 5 cấp với Dzire. Ở chiếc hatchback, con số quãng đường đi được của các tùy chọn hệ thống truyền động thấp hơn, lần lượt là 23,2kpl và 23,76kpl cho bản số sàn và AMT.

Maruti Suzuki Alto- 22.05kpl





Mẫu xe nhỏ nhất của Maruti Suzuki được trang bị động cơ 48hp, 0,8 lít tiết kiệm đã được ARAI chứng nhận có khả năng cung cấp 22,05kpl.

Renault Kwid 1.0 AMT- 22kpl





Renault Kwid có hai tùy chọn động cơ: 54 mã lực, 0,8 lít và 68 mã lực, 1,0 lít. Tuy nhiên, nó là chiếc thứ hai có thể đi được 22 km ấn tượng với một lít xăng, khi kết hợp với hộp số AMT.

Datsun Redigo AMT- 22kpl





Datsun đã cập nhật mô hình nhỏ nhất của mình vào năm ngoái, bên cạnh cập nhật toàn diện về kiểu dáng, bản facelift của Datsun Redigo còn có nhiều trang bị hơn, chẳng hạn như gương cánh trong điều chỉnh trên phạm vi và màn hình cảm ứng thông tin giải trí 8,0 inch cho biến thể T (O) hàng đầu. Ở mức 22kpl cho động cơ 1,0 lít với hộp số AMT, Redigo vẫn được xếp hạng trong số những chiếc xe chạy xăng tiết kiệm nhất trong cả nước. Động cơ 0,8 lít và 1,0 lít có công suất lần lượt là 20,71kpl và 21,7kpl với hộp số sàn.

Maruti Suzuki Wagon R 1.0- 21.79kpl





Giống như hầu hết Maruti Suzukis, một trong những lý do khiến người mua chọn WagonR là động cơ tiết kiệm của nó. Chiếc hatchback cao lớn có hai động cơ - 68 mã lực, 1,0 lít và 83 mã lực, 1,2 lít. Động cơ nhỏ hơn tiết kiệm hơn, cung cấp 21,79kpl so với 20,52kpl của 1,2 lít. Động cơ 1,0 lít cũng đi kèm với tùy chọn CNG được đánh giá ở mức tuyệt vời 32,52km/kg. Wagon R là chiếc xe CNG tiết kiệm nhất được bán hiện nay. Một lý do khác khiến Maruti Suzuki WagonR có doanh số bán cao hơn là do giá cả và giá trị của nó.

Maruti Suzuki S-Presso- 21,7kpl





S-Presso là một chiếc Maruti nhỏ điển hình - nó có trọng lượng tương đối nhẹ hơn, đi kèm với một động cơ tiết kiệm và nhỏ gọn và có giá cả phù hợp. Điều thú vị là các biến thể VXI và VXI + thông số kỹ thuật cao hơn (đi trên vành 14 inch) có xếp hạng 21,7kpl cao hơn, các biến thể thấp hơn được đánh giá ở mức 21,4kpl.

Maruti Suzuki Ignis- 20,89kpl