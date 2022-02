Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 1 vừa qua doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 30.742 xe. Trong đó, xe du lịch chiếm 25.279 xe, xe thương mại chiếm 5.177 xe và 286 xe chuyên dụng.

Như vậy, so với tháng 12-2021, doanh số xe du lịch giảm 31%, xe thương mại giảm 44% và xe chuyên dụng giảm 53%.



Hyundai Accent là mẫu xe bán chạy nhất tháng 1-2022.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 17.782 xe, giảm 31% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.960 xe, giảm 38% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 1 tăng 16% so với 2021. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 24%, xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 2% so với năm 2021. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 23% trong khi xe nhập khẩu tăng 8% so với cùng kì năm ngoái.

Trong đó, doanh số tháng 1 khiến tốp 10 xe bán chạy nhất nước trở nên xáo trộn. Đáng chú ý, Hyundai Accent là mẫu xe bán chạy nhất tháng với doanh số đạt 2.398 xe. Dù vậy, so với tháng 12-2021, lượng tiêu thụ Hyundai Accent trong tháng đầu tiên của năm 2022 cũng đã giảm 119 xe.

Đứng ở vị trí thứ hai Honda City đạt doanh số bán lên tới 1.745 xe, vượt cả Toyota Vios để xếp vị trí thứ 2 trong Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam.

Tiếp theo đó là mẫu Crossover 5 chỗ, Toyota Corolla Cross xếp ở nhóm dẫn đầu với doanh số đạt 1.715 xe đến tay khách hàng.

Tương tự như vậy, các vị trí tiếp theo gồm: KIA Seltos: 1.450 xe, Toyota Vios: 1.446 xe, Mitsubishi Xpander: 1.419 xe.

Đứng ở vị trí thứ 7 là VinFast Fadil với doanh số là 1.401 xe trong tháng 1 vừa qua. Hiện tại, VinFast Fadil đang bán tại Việt Nam với 3 phiên bản giá từ 425 - 499 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng mua Fadil và thanh toán 100% giá trị xe sẽ được ưu đãi giá chỉ còn 382,5 - 449,1 triệu đồng.

Hai mẫu xe xếp ở vị trí thứ 9 và 10 lần lượt là Mazda CX-5: 1.216 xe, KIA K3: 1.115 xe