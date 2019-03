Toyota Camry 2019 ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4

Theo nhiều thông tin cho biết, Toyota Camry 2019 đã cập bến Việt Nam khoảng 200 chiếc với nhiều phiên bản.

Được biết, Camry 2019 có 4 phiên bản là 2.0G AT, 2.5G AT, 2.5 HV AT và 2.5 HV Premium AT. Giá khởi điểm từ 43.600 USD cho đến 54.300 USD . Toyota Camry 2.0G AT được trang bị động cơ 4 xy-lanh dung tích 2.0L cho công suất 167 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 199 Nm tại 4.600 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Bản 2.5G AT cao cấp hơn sử dụng động cơ dung tích 2.5L, công nghệ van biến thiên VVT-iE cho công suất 209 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn 250 Nm tại 5.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Hai phiên bản cao cấp nhất sở hữu hệ truyền động hybrid, gồm động cơ xăng 4 xy-lanh 2.5L cho công suất 178 mã lực tại 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn 221 Nm tại 3.600-5.200 vòng/phút. Đi kèm là một động cơ điện công suất 120 mã lực và mô-men xoắn 202 Nm, nhưng tổng công suất chỉ ở mức 211 mã lực do hai loại động cơ cho ra công suất tối đa ở những thời điểm khác nhau.

Công nghệ Toyota Hybrid System II bao gồm hộp số vô cấp E-CVT và một bộ pin nằm dưới ghế sau, giúp trọng tâm xe thấp hơn mà không ảnh hưởng tới khoang chứa đồ, dung tích bình nhiên liệu giảm 10% so với bản thấp cấp hơn.



Camry 2019 sẽ cạnh tranh cùng Mazda 6 hay Honda Accord. Ảnh: Internet.

Toyota Camry 2019 phát triển dựa trên nền tảng Toyota New Global Architecture (TNGA), cho chiều dài cơ sở dài hơn 50 mm, chiều dài tổng thể hơn 35 mm, rộng hơn 15 mm và ngắn hơn 25 mm. Tất cả biến thể đều trang bị hệ thống treo MacPherson ở phía trước, trong khi phía sau dùng hệ thống theo xương đòn kép. Với giá bán từ 43.600 USD cho đến 54.300 USD (1 – 1,3 tỷ đồng), Camry 2019 sẽ phải cạnh tranh với Mazda 6 2019 hay Honda Accord 2019…

Trước đó, phiên bản Camry 2019 đã xuất hiện tại thị trường Thái Lan vào tháng 10-2018. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này Toyota Camry 2019 mới chính thức nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Đại diện Toyota Việt Nam cũng đã xác nhận, Toyota Camry 2019 hoàn toàn mới sẽ được giới thiệu tới khách hàng vào tháng 4-2019.