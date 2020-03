Toyota Rush 2020: Mẫu SUV đẹp đầy thực dụng

Toyota Rush có thiết kế mới lạ, nhẹ nhàng nhưng nam tính, đường nét nhiều sắc cạnh, thiết kế đặc trưng riêng biệt cho dòng bảy chỗ ngồi… mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn để phục vụ nhu cầu của gia đình.



Toyota Rush 2020 có ngoại thất cá tính và tân thời.



Thiết kế ngoại thất thể thao, tân thời



Toyota Rush có thiết kế phần đầu xe đậm chất thể thao nhờ bộ lưới tản nhiệt được sơn màu đen độc đáo, giúp bạn dễ dàng nhận diện dòng xe này trên các con đường hay góc phố. Toyota Rush cũng được đánh giá cao với hệ thống chiếu sáng tối ưu nhờ trang bị hệ thống đèn pha ứng dụng công nghệ LED, đi kèm là chức năng tự động điều khiển giúp cho người lái xe có tầm quan sát tốt nhất.

Một chiếc SUV đích thực cho những gia đình yêu thích thương hiệu Toyota.



Mặc dù không phải dòng xe cao cấp nhưng thiết kế ngoại thất của Toyota Rush được đánh giá tối ưu và gây nhiều sự chú ý. Những đường gân dập nổi chính là điểm nhấn độc đáo nhất ở phần thân xe. Đây cũng chính là chi tiết giúp cho diện mạo của dòng xe này trở nên khỏe khoắn và tân thời hơn. Thiết kế phần ốp nhựa bên trên giúp cho mẫu xe này trở nên cao hơn, khỏe khoắn hơn. Toyota Rush được trang bị bộ vành mài phây xước có kích thước 17 inch trông trẻ trung hơn. Ngoài ra, ở góc nhìn nghiêng, khách hàng sẽ quan sát được bộ gương chiếu hậu có chức năng gập chỉnh tiện lợi và tích hợp đèn báo rẽ hiện đại.



Toyota Rush 2020 nhiều tiện ích, tiết kiệm nhiên liệu sẽ đáp ứng nhu cầu dịch vụ kinh doanh.



Phần đuôi xe khiến cho khách hàng vô cùng thích thú nhờ diện mạo nam tính, vững chãi và cuốn hút với những mảng ốp góc cạnh. Ngoài ra, dòng xe Toyota Rush còn được trang bị thêm cụm đèn hậu ứng dụng công nghệ LED hiện đại. Toyota Rush còn có thêm một phần ốp khá to bản và được sơn đen vô cùng độc đáo, chi tiết này nằm giữa phần cốp xe và cản sau giúp cho bạn có thể cảm nhận được sự khỏe khoắn và chắc chắn.

Nội thất đơn giản, hợp lý, tiện ích

Theo ý kiến của anh Quang Huy (ngụ quận 10, TP.HCM), phần khoang lái của dòng xe Toyota Rush khá gọn gàng và ngăn nắp khi đã hạn chế tối đa sự xuất hiện của những núm xoay điều hòa. “Toyota Rush được trang bị vô lăng ba chấu được bọc da, mạ kim loại và tích hợp nhiều nút bấm đa chức năng. Bên cạnh đó, chi tiết này còn có thêm chức năng chỉnh tay hai hướng khác nhau. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể điều khiển chiếc xe của mình một cách thuận tiện nhất…” - anh Quang Huy chia sẻ.

Nội thất đơn giản và trang thiết bị trên Toyota Rush sẽ luôn mang đến cho một hành trình thư giãn, an toàn.



Toàn bộ hệ thống ghế ngồi của Toyota Rush đều được bọc chất liệu nỉ, với thiết kế ghế lái có phần cong để đỡ lưng tốt nhất, tạo cảm giác thoải mái nhất cho những hành trình dài. Dòng xe cũng bổ sung thêm hàng ghế thứ hai và ba có chức năng gập chỉnh điện tiện ích. Khoang hành lý Toyota Rush có dung tích 213 lít và có thể mở rộng kích thước này lên 517 lít khi gập hàng ghế thứ ba.



An toàn, rộng rãi và tiện nghi

Toyota Rush có rất nhiều những tính năng an toàn theo xu hướng hiện nay. Mẫu xe này được trang bị sáu túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử… Ngoài ra, mẫu xe này còn trang bị camera lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, ổn định thân xe… Những trang bị an toàn của Toyota Rush được đánh giá khá cao và đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN Ncap.

Bên trong Toyota Rush được trang bị hệ thống điều hòa tự động, đi kèm với đó là các cửa gió ở hàng ghế sau giúp cho mọi thành viên trong xe luôn cảm nhận được sự thư giãn, mát mẻ nhất. Để phục vụ cho nhu cầu giải trí, mẫu xe này được trang bị thêm màn hình cảm ứng 7 inch, đầu DVD, chức năng kết nối với nhiều tiện ích khác nhau như Bluetooth, AUX, HDMI… Đặc biệt, dàn âm thanh tám loa sẽ giúp cho khách hàng có được những trải nghiệm âm thanh chân thực và hoàn hảo nhất.

Động cơ kỷ lục siêu tiết kiệm

Toyota Rush được trang bị hệ thống treo trước/sau Macpherson, đi kèm với đó còn có bộ lốp khá dày. Nhờ vậy, khi điều khiển mẫu xe này, bạn sẽ có được cảm giác êm ái, phấn khích và điều khiển chiếc xe một cách mượt mà và êm ái nhất. “Nếu bạn yêu thích cảm giác lái ổn định, an toàn, vận hành êm và linh hoạt, đặc biệt là tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí sửa chữa… thì chiếc Toyota Rush được xem là lựa chọn tối ưu nhất” - anh Minh Hoàng (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) nói.

Toyota Rush sử dụng khối động cơ xăng 1.5L 4 xi lanh, sản sinh mức công suất tối đa đạt 102 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 134 Nm. Mẫu xe này trang bị hộp số tự động bốn cấp và toàn bộ sức mạnh truyền xuống thông qua hệ dẫn động cầu sau.

Toyota Rush có mức tiêu hao nhiên liệu lần lượt là 6.7L, 8.2L, 5.8L trên 100 km tại các khu vực đó là kết hợp, khu vực trong đô thị và ngoài đô thị. Có thể thấy đây cũng chính là một mức tiết kiệm khá tối ưu mà dòng xe này mang lại. Bạn có thể lựa chọn xe Toyota Rush để chạy dịch vụ nhằm đảm bảo cho sự vận hành an toàn, tiết kiệm của dòng xe này. Ngoài ra, dòng xe này còn có ưu điểm về khoảng sáng gầm cao đạt mức 220 (mm), điều này giúp cho Toyota Rush có thể băng qua những đoạn đường ngập nước và có được một khả năng vận hành tối ưu nhất.

Toyota Rush mang đến cho người tiêu dùng sáu tùy chọn màu sắc gồm: Bạc, trắng, đỏ vang, đỏ, đen, đồng.