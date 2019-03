Trải nghiệm “Lái xe an toàn” cùng Honda Ôtô Cộng Hòa

Tiếp nối thành công từ các hoạt động lái xe an toàn hàng năm, Honda Ôtô Cộng Hòa mong muốn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, tăng cường kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho khách hàng sử dụng ô tô trên cả nước, góp phần giảm thiểu tai nạn ô tô. Trong đó, đặc biệt chú ý và ưu tiên cho lực lượng cảnh sát giao thông.



Buổi huấn luyện lái xe an toàn sẽ diễn ra vào sáng 23-3 tại quận 9, TP.HCM



Tại buổi huấn luyện, Honda Ôtô Cộng Hòa với sự hỗ trợ của các chuyên gia Honda Việt Nam sẽ thực hiện chương trình huấn luyện kỹ thuật LXAT cho lực lượng cảnh sát nhân dân tương lai, nội dung bao gồm 2 phần chính:



Đào tạo lý thuyết: Các chuyên gia hướng dẫn lái xe an toàn giúp học viên mở rộng nhận thức về an toàn giao thông và lái xe an toàn, đồng thời hướng dẫn một số phương pháp lái xe an toàn cơ bản, phán đoán và xử lý các tình huống nguy hiểm bất ngờ khi tham gia giao thông.

Học viên chuẩn bị tham gia thực hành xử lý các tình huống an toàn giao thông



Đào tạo thực hành: Phần thực hành trở nên hữu ích và trực quan hơn khi chính khách hàng được tham gia trải nghiệm và trực tiếp xử lý các tình huống như: “Ghép xe song song”, “Kỹ thuật cua vòng”, “Kỹ thuật phản xạ”, “Cảm nhận không gian xe”…



Chương trình lái xe an toàn được đào tạo gần gũi với thực tế và phương pháp đào tạo sinh động nhằm giúp các học viên củng cố các kiến thức về an toàn giao thông cũng như nâng cao kỹ năng lái xe an toàn.

Honda Ôtô Cộng Hòa sẽ nâng cao nội dung đào tạo và tiếp tục thực hiện chương trình ý nghĩa này nhằm góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh và an toàn.