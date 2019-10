Theo Honda Việt Nam, thông báo triệu hồi được phát đi từ công ty Honda Motor Nhật Bản liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục lỗi của kiểu loại xe Honda Civic và Honda CR-V. Các mẫu xe này do Honda Việt Nam sản xuất, lắp ráp, vì vậy việc triệu hồi nhằm thay thế bộ thổi khí của túi khí phía trước ghế lái và ghế phụ.

Nguyên nhân chính của đợt triệu hồi là do các xe đã hoàn thành thay thế triệu hồi ở các lần triệu hồi trước gặp tai nạn và đã đến nhà phân phối của Honda để thay thế túi khí được sản xuất bởi Takata. Vì vậy, sẽ có nguy cơ khi túi khí bị kích hoạt có thể tạo ra hiện tượng quá áp trong bộ thổi khí (do chất lượng của hạt tạo khí), làm cho bộ thổi khí bị nổ, những mảnh vỡ của vỏ bộ thổi khí bắn ra, có thể gây thương tích cho người lái và hành khách.



Chương trình triệu hồi lần này của hai dòng xe Honda Civic và Honda CR-V chỉ có 5 xe. Ảnh:internet.

Được biết chương trình triệu hồi trên các xe Honda Civic sản xuất trong thời gian từ 2008 - 2010 và Honda CR-V sản xuất năm 2010. Số lượng xe trong đợt triệu hồi này là 5 chiếc.

Honda Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát sinh trường hợp mất an toàn do bộ thổi khí sau khi thay thế ở các xe này, nhưng để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Honda Việt Nam cũng khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của mình, nhanh chóng mang xe tới các đại lý của Honda để được thay thế bộ thổi túi khí mới, đúng tiêu chuẩn.