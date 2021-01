VinFast ra mắt ba siêu phẩm ô tô điện tự lái

VinFast VF31 - xe SUV điện phân khúc C · Tổng thể: dài 4.300 mm, trục cơ sở dài 2.611 mm; màn hình trung tâm từ 10-12,8 inch, hệ thống điều hòa sử dụng màng lọc HEPA với màng lọc than hoạt tính; sưởi vô-lăng, sưởi ghế và thông gió (bản cao cấp)… · Động cơ điện nam châm vĩnh cửu: công suất 85 kW, mô-men xoắn cực đại 190 Nm. Pin dung lượng 42 kWh. Quãng đường đi được sau mỗi lần sạc đầy là 300 km. · Tiêu chuẩn an toàn: EURO NCAP 5 sao (bản cao cấp); ASEAN NCAP 4 sao (bản tiêu chuẩn) VinFast VF32 - SUV cỡ trung phân khúc D · Tổng thể: dài 4.750 mm, trục cơ sở dài 2.950 mm; màn hình trung tâm 15,4 inch; hệ thống đèn nội thất điều chỉnh đa màu, hệ thống điều hòa sử dụng màng lọc HEPA với màng lọc than hoạt tính; sưởi vô-lăng, sưởi ghế và thông gió… · Xe điện: 2 động cơ điện nam châm vĩnh cửu, công suất 300 kW và mô men xoắn cực đại 640 Nm (bản cao cấp). 1 động cơ điện nam châm vĩnh cửu công suất 150 kW, 320 Nm (bản tiêu chuẩn). Pin dung lượng 90 kWh và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Quãng đường đi được sau mỗi lần sạc đầy là 504 km. Đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất: NHTSA 5 sao, Euro NCAP 5 sao. · Xe xăng: sử dụng động cơ cao cấp 2.0L, công suất 141 kW (189 mã lực), mô-men xoắn cực đại 280 Nm. VinFast VF33 - SUV cỡ đại phân khúc E · Tổng thể: dài 5.120 mm, trục cơ sở dài 3.150 mm, màn hình trung tâm 15,4 inch, hệ thống đèn LED Matrix; kính trần toàn cảnh, diện tích 2.63 m2, chống tia UV 99% (bản cao cấp) · Xe điện: sử dụng 2 động cơ điện nam châm vĩnh cửu công suất 150kW. Pin có dung lượng lên tới 106 kW. Quãng đường đi được sau mỗi lần sạc đầy là 550km. Tiêu chuẩn an toàn cao nhất: NHTSA 5 sao, Euro NCAP 5 sao. · Xe xăng: sử dụng động cơ cao cấp 2.0L, công suất 170 kW (228 mã lực), mô-men xoắn cực đại 350 Nm.