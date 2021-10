Volkswagen Teramont chính thức góp mặt thị trường Việt Nam bằng phiên bản mới nhất được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Chattanooga, nước Mỹ. Mẫu xe gây ấn tượng bởi khả năng vận hành mạnh mẽ, đáng chú ý khi phần tiêu hao nhiên liệu 1 cách hiệu quả và hơn nữa Teramont sở hữu khoang nội thất tiện nghi rộng rãi cho cả 7 người.



Mẫu SUV 7 chỗ này sẽ là một đối thủ đang gườm trong phân khúc.

Teramont từng được ra mắt lần đầu tại California, trên bến tàu Santa Monica nằm cuối con đường huyền thoại Route 66. Ông Đỗ Nguyễn Vương, Tổng Giám Đốc Volkswagen Việt Nam chia sẻ: “Được chào đón Teramont mới đến với thị trường Việt Nam là một niềm vui lớn và đánh dấu thành công bước đầu, vì chúng tôi tự tin rằng Teramont là một mẫu xe hoàn toàn phù hợp cho thị trường Việt Nam.”

Volkswagen Teramont là mẫu xe tiên phong mở ra phân khúc mới cho gia đình SUV của thương hiệu Volkswagen: xe 7 chỗ cỡ lớn. Hàng loạt điểm nổi bật trên Teramont mới đáng kể đến như sau: Volkswagen Teramont được xây dựng dựa trên nền tảng MQB nổi tiếng của Tập đoàn Volkswagen thế giới, được xem như DNA của Volkswagen và đặc biệt được ưu ái là mẫu xe có kích thước lớn nhất sử dụng nền tảng này. Tỷ lệ cân đối và những đường nét thiết kế chắc chắn, mạnh mẽ đặc trưng của Volkswagen tạo nên dấu ấn vượt thời gian cho Teramont. Các đường gân trên nắp capo và thân xe cũng như những chi tiết tạo hình khối đầu xe giúp chiếc xe trở nên mạnh mẽ và thu hút hơn.



Phía đầu xe là hệ thống đèn chiếu sáng LED được cấu trúc lớn và vuông vức.

Phía đầu xe là hệ thống đèn chiếu sáng LED được cấu trúc lớn và vuông vức, đi cùng với đèn ban ngày có chức năng tự động bật tắt và điều chỉnh góc chiếu hỗ trợ khi thời tiết xấu. Kết hợp với hệ thống đèn hậu LED và bộ mâm 20 inch lớn tạo ra một dấu ấn độc đáo mang tính biểu tượng cho riêng Volkswagen Teramont. Khả năng off-road của Teramont còn được nâng cấp nhờ khoảng sáng gầm xe 235 mm, đi cùng góc tiếp cận/ góc thoát độ là 20.4/ 22.3 độ. Gương chiếu hậu chỉnh điện, tự sấy, tự động điều chỉnh khi lùi xe.

Với chiều dài 5.097 mm, chiều rộng 1.990 mm và chiều cao 1.777 mm, Teramont lớn hơn bất kì chiếc Volkswagen SUV nào trên thế giới tạo cho khoang nội thất thoải mái cho 7 người lớn và hành lý đi cùng. Đồng thời, người dùng đi vào hàng ghế thứ 3 chỉ với một thao tác gập trượt ghế đơn giản. Hàng ghế thứ 2 có thể kết nối cùng lúc 3 ghế trẻ em, có nghĩa vẫn có 2 ghế trẻ em không cần phải tháo ra khi cần di chuyển vào hàng ghế thứ 3.



Nội thất xe toát lên vẻ sang trọng.

Volkswagen Teramont tại Việt Nam được trang bị động cơ Turbo tăng áp và phun nhiên liệu kép 2.0 TSI. Khác với những động cơ thông thường, động cơ TSI có khả năng đạt được mô men xoắn tối đa từ rất sớm và duy trì trong một khoảng thời gian dài. Mô men xoắn tối đa lớn lên đến 350 Nm bắt đầu từ vòng tua máy 1600 vòng/phút đến 4400 vòng/phút mang đến công suất cực đại 220 mã lực, tiêu thụ nhiên liệu chỉ 10,7 lít/ 100 km.

Đặc biệt với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION thế hệ thứ 5 phản ứng cực nhạy lên tới mili giây và đa dạng các chế độ lái. Kết hợp cùng với hộp số tự động 8 cấp mới nhất giúp luân chuyển và phân bổ lực kéo một cách nhanh chóng và hợp lý đến các bánh xe trong những điều kiện địa hình khác nhau. Teramont luôn sẵn sàng chủ động kiểm soát những tình huống khó khăn nhất.

Volkswagen Teramont được xếp hạng An Toàn 5 sao bởi Cục Quản Lý An Toàn Giao Thông Mỹ. Thân xe có độ cứng và chịu va đập cao nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách bên trong.



Volkswagen Teramont được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn.

Đồng thời, Volkswagen Teramont được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn cốt lõi hỗ trợ người lái như: Phanh đĩa thông gió 4 bánh, Camera lùi có vạch hiển thị khoảng cách và âm báo, Hệ thống cân bằng điện tử ESC (Electronic Stability Control), Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC (Park Distance Control), Hệ thống 6 túi khí với bộ căng đai khẩn cấp, Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR (Anti-Slip regulation),…