Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7 vừa qua doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 16.035 xe, bao gồm 10.411 xe du lịch, 5.163 xe thương mại và 461 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 34%, xe thương mại giảm 27% và xe chuyên dụng giảm 30% so với tháng trước sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 9.024 xe, giảm 32% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.011 xe, giảm 31% so với tháng trước.