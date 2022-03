Báo cáo của Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, ô tô nhập khẩu về Việt Nam có xu hướng tăng mạnh sau Tết Nguyên đán. Theo đó, Việt Nam nhập khẩu ước tính 11.600 chiếc ô tô trong tháng 2, với tổng giá trị 262 triệu USD.

Như vậy, số lượng ô tô nhập khẩu tháng 2 này đã tăng tới 2,56 lần về lượng và 2,06 lần về giá trị so với tháng trước đó. Nếu so sánh với cùng kỳ tháng 2-2021, lượng ô tô nhập khẩu tháng vừa qua tăng 16% về lượng và 25% về giá trị.

Theo các chuyên gia đánh giá, việc xe nhập khẩu tăng mạnh như vậy trong tháng 2 là điều tất yếu, bởi sau Tết luôn là thời điểm các hãng xe và các đơn vị nhập khẩu bắt đầu đưa các mẫu xe mới về nước để ra mắt.