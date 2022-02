Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong kỳ 2 tháng 1 (từ ngày 16-1 đến ngày 31-1), lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt 2.185 xe, đạt kim ngạch 57 triệu USD.

Trong đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 1.940 xe, đạt kim ngạch hơn 47 triệu USD. Riêng ô tô trên 9 chỗ ngồi trong đợt này nhập khẩu chỉ 12 chiếc về Việt Nam. Còn đối với ô tô tải có 130 chiếc, kim ngạch đạt hơn 4,5 triệu USD.

Trong khi đó, kỳ 1 tháng này, số lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam cũng chỉ có 2.317 xe, đạt kim ngạch hơn 68 triệu USD.

Trước đó, cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12-2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu ở mức cao với lượng xe nhập về là 15.196 xe.

Như vậy, so với thời điểm cuối năm 2021, lượng xe nhập về Việt Nam trong tháng đầu năm 2022 giảm mạnh, chỉ ở khoảng hơn 4.000 xe.

Theo các chuyên gia, thời điểm tháng 1 là gần Tết Nguyên đán 2022, do đó lượng xe nhập khẩu đã được các hãng nhập về trước đó để phục vụ nhu cầu người dân mua xe trước Tết. Do đó, sang tháng 1, lượng xe nhập về Việt Nam giảm nhiều so với trước đây. Đồng thời, các chuyên gia cũng dự đoán sang tháng 2 này, nhiều mẫu xe nhập khẩu cũng sẽ khan hiếm hàng, nên số lượng nhập về có khả năng sẽ còn giảm hơn tháng 1 vừa qua.