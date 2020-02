Xe sang liên tiếp triệu hồi tại Việt Nam

Lexus Việt Nam chính thức thông báo thực hiện chương trình triệu hồi dòng xe Lexus RX350 để cập nhật phần mềm ECM và thay thế hộp số nếu có hư hỏng.

Được biết, trên các xe Lexus RX 350 bị ảnh hưởng, áp suất dầu của hộp số có khả năng đột ngột thay đổi đến giá trị không đúng khiến xe bị giật khi vào số D, nổi đèn check động cơ hoặc khiến ly hợp trong hộp số bị hư hại.

Theo đó, nguyên nhân được xác định là do bộ phận điều khiển hộp số tích hợp bên trong ECM được lập trình chưa tối ưu, dẫn đến hiện tượng nêu trên.

Các xe bị ảnh hưởng sẽ được Lexus Việt Nam cập nhật phần mềm ECM điều khiển hộp số tích hợp bên trong ECM cho xe bị ảnh hưởng nói trên và thay thế hộp số. Đồng thời, việc thay thế này sẽ được miễn phí tại tất cả các đại lý của Lexus trên toàn quốc. Thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến trong khoảng 1 -11 giờ.

Đối với những xe Lexus RX350 được nhập khẩu không chính hãng có thể nằm trong diện ảnh hưởng, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Lexus Việt Nam sẽ hỗ trợ liên hệ với TMC để xác nhận thông tin. Sau khi nhận được xác nhận và đồng ý từ phía TMC, Đại lý Lexus toàn quốc sẽ tiến hành kiểm tra và thay thế miễn phí hộp số tự động cho khách hàng (nếu cần).