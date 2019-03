Trường hợp nào gây tai nạn được rời khỏi hiện trường?

Vì lý do an toàn nên tôi đã rời khỏi hiện trường tai nạn và đã đến cơ quan công an để trình báo vụ việc. Xin hỏi, việc tôi rời khỏi hiện trường như thế có phạm luật hay không?

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm là hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ: Khoản 1 Điều 38 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, sau khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm sau đây:

- Dừng ngay phương tiện, giữ nguyên hiện trường, cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

- Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất.

- Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, trong trường hợp của bạn do lo sợ những người nhà của bên va chạm có hành vi muốn hành hung nên bạn mới rời khỏi hiện trường. Sau đó bạn cũng đã tới trình báo tại trụ sở công an gần nhất. Vì thế, hành vi của bạn không bị coi là hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm.