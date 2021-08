Lightyear One là một xe điện nhưng đặc biệt hơn các loại xe điện khác không cần sạc điện. Nói cách khác đây là chiếc xe điện dùng năng lượng mặt trời.

Các kỹ sư đã tạo ra chiếc xe Lightyear One có một cấu trúc độc đáo cho phép phát huy hiệu quả cao trong việc sử dụng năng lượng. Vì Lightyear One dùng các tấm năng lượng mặt trời để chuyển hoá thành điện năng cung cấp động lực cho xe di chuyển.

Tất nhiên Lightyear One có một cục pin tương tự các xe điện, nhưng tấm pin này nhỏ và nhẹ do quá trình nạp năng lượng liên tục đến từ ánh sáng mặt trời. Ngoài ra chiếc xe chỉ tiêu thụ điện năng rất nhỏ chỉ 83 Wh/km, ít hơn hai đến ba lần năng lượng so với bất kỳ loại xe điện nào khác trên thị trường hiện nay. Điều này cho phép chiếc xe chạy một quãng đường là 725 km.

Tuy nhiên, các kỹ sư vẫn dự phòng các phương án trong quá trình những tháng không có ánh nắng. Theo đó xe được nạp năng lượng theo 4 phương pháp là phanh tái tạo, năng lượng mặt trời, nguồn điện bình thường và sạc nhanh.

Lightyear One có vẻ đẹp của một dòng xe hạng sang vì nó lấy kiểu dáng của chiếc Mercedes Maybach. Và có lẽ vậy nó được bán cái giá không tưởng là 175.000 USD, gần 4 tỉ đồng. Chiếc xe sẽ được bán thương mại vào năm 2022.