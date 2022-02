New York (Mỹ) đã chính thức phạt các chủ xe sở hữu những chiếc xe có tiếng ồn vượt mức cho phép.



Mới đây, Cơ quan bảo vệ môi trường New York (DEP) đã thông báo cho một chủ xe BMW M3 đến cơ quan này để kiểm định tiếng ồn. Cơ quan này cho biết họ phát hiện chiếc xe phát ra tiếng nổ quá ồn và cần thiết đem đến kiểm tra để sửa lỗi.



Nếu không thực hiện, chủ xe sẽ phải đối diện với mức phạt vi phạm tiếng ồn 875 USD, tương đương 20 triệu đồng cũng với khoản phạt tiền nếu phớt lờ lệnh triệu tập.



Phát ngôn viên DEP cho biết, việc xác định lỗi âm thanh quá lớn là do máy tính thực hiện. Theo đó, một thiết bị đo như máy bắn tốc độ thay vì đo vận tốc thì sẽ đo âm thanh. Máy này sẽ chụp bản số xe cũng như mức decibel mà chiếc xe đó tạo ra.



Việc phạt lỗi quá ồn đã được New York tiến hành từ tháng 9-2021 với mục đích giảm thiểu tiếng ồn của đường phố. Những chủ xe thích độ pô có thể sẽ mất vui vì điều này.

