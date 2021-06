Ford đã phát triển một công nghệ mới được thiết kế để không bỏ quên trẻ em hoặc vật nuôi trên ghế sau ô tô khi thời tiết nóng bức.

Công nghệ này có tên là "Rear Occupant Alert" - cảnh báo có người ở phía sau, hiện đang được triển khai ở châu Âu.

Nó sẽ được triển khai trên hầu hết các mô hình của thương hiệu. Hãng xe Mỹ đã phát triển một hệ thống cảnh báo tự động kích hoạt khi cửa hành khách phía sau được mở khi bắt đầu hành trình.



Ford cho biết trẻ em và vật nuôi bị bỏ lại trong ô tô trong thời tiết nóng bức là nguyên nhân của hàng chục cái chết thương tâm trên toàn thế giới mỗi năm.

Nguyên tắc rất đơn giản. Khi xe dừng và tắt máy, một cảnh báo trực quan sẽ hiển thị trên màn hình trung tâm của xe trong 10 giây. Một cảnh báo bằng âm thanh cũng được phát ra, nhắc nhở người lái xe kiểm tra hàng ghế sau trước khi ra khỏi xe.

Những cảnh báo này được thiết kế để tránh trẻ em hoặc vật nuôi bị bỏ lại phía sau hoặc bị mắc kẹt trong xe, với tất cả những nguy hiểm mà điều này gây ra.

Hệ thống cũng giúp người lái xe nhớ thu dọn đồ đạc khác như máy tính xách tay hoặc túi xách có nguy cơ bị mất trộm nếu bỏ lại trong xe.

Theo Kids and Cars (tổ chức phi lợi nhuận về an toàn giao thông trẻ em tại Mỹ), việc để trẻ em ngồi trong ô tô và trẻ em bị mắc kẹt sau khi tự mình tiếp cận các phương tiện giao thông đều có thể là những nguy cơ chính dẫn đến tử vong do tăng thân nhiệt (say nóng). Họ cho biết thêm, cơ thể của trẻ em nóng lên nhanh hơn người lớn từ 3-5 lần.

Hàng năm, trẻ em và vật nuôi là nạn nhân của tình trạng tăng thân nhiệt gây tử vong sau khi bị nhốt trong xe dù chỉ vài phút, vì nhiệt độ có thể dễ dàng vượt quá 50 hoặc 60 độ C. Riêng tại Hoa Kỳ, gần 40 trẻ em chết mỗi năm trong điều kiện như vậy.