Lan tỏa những câu chuyện đẹp từ 'Chuyến xe văn minh'

Hôm nay, 23-11, chương trình “Chuyến xe văn minh” thực hiện lễ tổng kết sau 6 tháng hoạt động. Theo đó, chương trình đã lan tỏa được những câu chuyện đẹp, những hành động giao thông văn minh.

Chương trình “Chuyến xe văn minh” được báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và sự đồng hành của Grab Việt Nam cùng nhiều tổ chức, ban, ngành khác thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân và nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông.





"Chuyến xe văn minh" đã lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống hiện nay.



Qua 6 tháng thực hiện chương trình (từ ngày 25-5 đến 20-11-2019), chương trình đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng, chia sẻ hơn 2.000 câu chuyện đẹp, những hình ảnh chân thực về các bác tài xe buýt, xe taxi, tài xế Grab và cả những người đi bộ. Chương trình cũng góp phần tác động tới ý thức tham gia giao thông của người dân một cách văn minh hơn.

Theo số liệu mới nhất từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 10 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giảm 594 vụ (giảm 4%), số người chết giảm 356 người (giảm 5,33%), số người bị thương giảm 676 người (giảm 5,85%) so với cùng kỳ năm 2018.