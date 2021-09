Lần đầu tiên, hãng Ford phải chấp nhận chỉ trang bị cho chiếc Ford Puma của mình các tính năng cơ bản. Ford Puma là một trong những chiếc SUV cỡ nhỏ rất phổ biến tại châu Âu với hiệu suất vận hành tốt cũng như tích hợp các công nghệ mới nhất.



Tuy nhiên, mới đây, Ford Puma bị cắt mất các trang bị tiêu chuẩn an toàn. gồm: đèn chiếu xa tự động, hệ thống dẫn đường, kiểm soát nhiệt độ không khí điện tử, cảm biến lùi, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, phanh khẩn cấp tự động, cảm biến phát hiện người đi bộ, đi xe đạp.



Hãng xe Mỹ cho biết, bằng việc cắt các trang bị công nghệ này sẽ giúp đưa xe đến tay người tiêu dùng nhanh hơn. Vì các trang bị trên đòi hỏi chip để điều khiển, nhưng hiện sự thiếu hụt chip trên toàn cầu đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô, khiến cho nhiều hãng phải giảm công suất hay đóng cửa nhà máy dẫn đến người tiêu dùng chờ nhận xe rất lâu.



Và Ford cũng hiểu một khi đã cắt các trang bị trên đồng nghĩa chiếc Ford Puma mất đi việc danh hiệu Euro NCAP 5 sao, tiêu chuẩn an toàn cao nhất tại châu Âu, đạt được vào năm 2019.



Tuy nhiên, dù cắt nhiều thiết bị an toàn nhưng giá chiếc Ford Puma cũng không rẻ khi được bán tại Anh là 28.611 USD, tương đương 651 triệu đồng.

