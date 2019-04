Ô tô không bao giờ bị va đụng sắp thành hiện thực

Mercedes-Benz mới đây cho biết, trong năm nay, hãng sẽ đưa ra chiếc xe có thể tránh được mọi va đụng. Ông Ola Kalennius, Giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển Mercedes-Benz nói rằng, đây là loại xe kết hợp một loạt các yếu tố công nghệ gồm hệ thống tự lái, điện toán đám mây và các hệ thống bảo vệ chống va đụng để tạo ra một phương tiện an toàn tối ưu.

Ông nhấn mạnh, nếu trí tuệ nhân tạo kiểm soát chiếc xe, điện toán đám mây với khả năng nhìn thấy mọi thứ ngay lập tức, không có lý do gì xe bị đâm va hay có người chết trong tai nạn.

Mercedes đã từng phát triển các yếu tố này trên dòng S-Class vào năm 2009. Nhưng công nghệ thời điểm 10 năm trước chưa đủ để hãng khẳng định chiếc xe không bao giờ bị đâm va. Tuy nhiên, thời điểm này lại khác với sự tiến bộ công nghệ nên ông Ola Kalennius cho rằng khái niệm xe không bao giờ bị đâm va sẽ hoàn toàn hiện thực trong tương lai.

Volvo cũng có một tầm nhìn tương tự khi hãng lên kế hoạch đến năm 2020 sẽ không bao giờ có người chết vì tai nạn xe hơi khi ngồi trên các xe của hãng. Volvo cho biết, kế hoạch này đến từ 3 khía cạnh gồm: chế tạo ra chiếc xe an toàn hơn trong một vụ đâm va, cung cấp cho xe nhiều tính năng an toàn hơn và phát triển hệ thống tự lái một cách an toàn hơn con người lái xe.