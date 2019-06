Ô tô ‘nội’ đua nhau giảm giá gần trăm triệu đồng/chiếc

Nissan X-Trail là một trong những mẫu xe đang được giảm giá mạnh trên thị trường, chiếc X-Trail V-Series 2.5L 73 triệu đồng. Mẫu xe đời 2018 còn giảm giá trên 100 triệu đồng/chiếc. Bên cạnh đó, tuỳ đại lý, người mua còn nhận được thêm quà tặng phụ kiện trị giá vài triệu đồng.

Cuối tháng 5, Toyota Vios đã mức giảm giá đã tăng lên từ 40-50 triệu đồng kèm khuyến mại là gói phụ kiện chính hãng bao gồm đầu DVD, camera lùi và gói dịch vụ bọc da ghế.

Mazda 3 cũng được các đại lý giảm giá mạnh, nếu tháng trước ở mức 30-40 triệu đồng so với giá công bố thì đến cuối tháng 5 giảm đến 50 triệu đồng so với giá công bố.



Ô tô sản xuất lắp ráp trong nước giảm giá để cạnh tranh với xe nhập khẩu.

Honda City cũng có mức giá giảm từ các đại lý lên tới 30-35 triệu đồng tùy từng phiên bản. Ngoài ra, từ nay đến hết 6-2019, khách mua còn được tặng một gói phụ kiện trị giá hơn 10 triệu đồng, một gói bảo dưỡng trị giá gần 2,4 triệu đồng cùng 4 lít dầu.

Tại phân khúc hạng A, mẫu Hyundai Grand i10 có các đại lý bán ra với mức giá giảm tới 20-40 triệu đồng so với giá công bố, còn Kia Morning cũng giảm từ 10-30 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Lý giải các hãng xe đồng loạt giảm giá, đại diện đại lý kinh doanh ô tô tại TP.HCM cho biết số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tháng 4-2019 cho thấy, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.021 xe, giảm 35% so với tháng 3-2019. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.047 xe, giảm 29% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 4/2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 11% trong khi xe nhập khẩu tăng 202% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, các mẫu xe lắp ráp trong nước buộc phải giảm giá bán để giữ doanh số, cạnh tranh lại xe nhập khẩu.