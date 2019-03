Ô tô sẽ có túi khí bên ngoài thân xe

Đã có nhiều câu hỏi mà những người đã từng được chiếc túi khí bảo vệ đặt ra liệu túi khí phồng bên ngoài thân xe thì chuyện gì xảy ra. Và điều này đã có câu trả lời nhờ vào Công ty ZF Friedrichshafen AG (Đức), nhà cung ứng cho các hãng xe hơi lớn trên thế giới, mất 10 năm để phát triển các túi khí phồng lên bên ngoài thân xe để gia tăng sự an toàn cho xe và người ngồi bên trong.

Theo Tech Car, những thử nghiệm cho thấy, chiếc túi khí đặt bên ngoài thân xe hoạt động tốt hơn kỳ vọng. Chúng là một phiên bản lớn bao bọc thân xe. Quá trình hoạt động của chúng cũng tương tự như cách lúc túi khí bên trong xe. Các cảm biến sẽ theo dõi các vật thể có nguy cơ va chạm và đưa các dữ liệu vào máy tính tính toán liệu sự cố sẽ xảy ra để quyết định bơm khí vào các túi đặt dọc sườn xe, tạo ra một nệm khí giảm lực va chạm. Trong một thời gian 100 triệu phần giây, chiếc túi khí sẽ được bơm căng phồng.



Lợi thế của túi khí đặt bên ngoài là chúng giúp phân tác lực chạy dài khắp thân xe , chứ chiếc xe sẽ không chịu một lực đâm vào một bề mặt tương đối nhỏ như trước đây nên lực tác động giảm đi rất nhiều.

ZF Friedrichshafen AG cho biết, công nghệ túi khí bên ngoài giảm 30% lực tác động xâm nhập vào khoang hành khách và giảm đi từ 20-30% tỷ lệ chấn thương.

Tuy nhiên công ty cũng giải quyết nhiều vấn đề về mặt công nghệ. ZF phải trang bị một loạt các cảm biến, camera và cả radar chỉ để xác định chính xác thời điểm xe bị va chạm và túi khí bung ra đúng lúc. Đặc biệt, cần phải phân biệt được đâu là chiếc xe đạp hay chiếc xe hơi, hay m ô tô hạng nặng đụng vào.



Nhưng mảnh ghép cuối cùng mang tính quan trọng nhất là ZF đã viện đến công nghệ Lidar để nhằm giúp máy tính giải quyết chính xác các vấn đề trên. Lidar phát ra sóng ánh sáng đến các vật thể để đo các xung phản xạ. Bằng cách này tạo ra hình ảnh 3 chiều đầy đủ chi tiết.

Ở thời điểm mà việc đâm va không thể tránh, các cảm biến của Lidar sẽ nhanh chóng phát hiện, thậm chí những thay đổi nhỏ của hướng vật thể chuyển đồng trong những giây phút cuối cùng cũng được xác định để bung túi khí nhanh và chính xác.

Tuy nhiên, việc lắp túi khí bên ngoài thân xe sẽ dẫn đến thay đổi rất nhiều thiết kế xe. Nguyên nhân, công nghệ này cần các mô đun trên xe hơi để chứa túi khí, máy bơm, các cảm biến mà điều này đòi hỏi các hãng xe phải tính toán thiết kế cho điều này. Còn ngược lại sẽ không thể áp dụng cho các xe hiện hữu hiện nay.

Tuy nhiên, do được trang bị nhiều công nghệ hiện đại nên nó còn một ưu điểm khác để thuyết phục các hãng xe bên cạnh tính năng an toàn là ứng dụng thêm các cảnh báo chống va chạm, hệ thống phanh tự động, kiểm soát hành trình, giữ tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước và song song.