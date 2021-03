Vì sao chi phí thay lốp ô tô ngày càng đắt đỏ?

Nhiều tài xế giật mình vì thấy mình chi trả không nhỏ cho lốp ô tô khi đến kỳ hạn thay bánh. Nguyên nhân đầu tiên được các chuyên gia chỉ ra rằng, do chiếc xe của bạn đi quá to. Thông thường lốp xe dòng SUV to hơn nên giá thường đắt hơn các dòng xe bánh nhỏ khác như sedan.

Một khảo sát của Consumer Reports cho biết, năm 2019, người sở hữu ô tô tại Mỹ phải trả bình quân 137 USD (gần 3,2 triệu đồng) cho một lốp xe với dòng sedan, coupe, hatchback hay minivan. Giá trên chưa tính tiền công lắp đặt.

Nhưng lốp xe SUV là 162 USD (khoảng 3,7 triệu đồng) cho một lốp xe. Lốp xe Pickup còn đắt hơn là 175 USD (tương đương 4 triệu đồng).

Ông John Healy, chuyên gia phân tích của Hãng nghiên cứu thị trường Northcoast Research (Mỹ) cho biết, người tiêu dùng còn bị tác động bởi các trang thương mại điện tử khi có xu hướng thích mua lốp xe thương hiệu cao cấp như Michelin, Goodyear và Bridgestone. Hệ quả là, họ phải trả tiền nặng đô hơn. Và cuối cùng thuế sẽ cắn khá nhiều vào ngân sách người tiêu dùng nếu mua lốp xe nhập khẩu.