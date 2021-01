Vì sao đừng cho động vật ngồi ghế phụ ô tô?

Khi bạn đọc tin tai nạn xe hơi thường chỉ để ý bao nhiêu người bị thương nhưng hiếm khi thấy thông tin về vật nuôi. Tuy nhiên, chó cũng là nạn nhân rất nhiều trong các vụ tai nạn xe hơi.

Nguyên nhân, nhiều người có thói quen cho chó ngồi ghế phụ để vừa lái vừa có thể vuốt ve nó. Nhưng chẳng ai quan tâm đến thắt dây an toàn cho nó. Việc này đặt chó vào tình thế nguy hiểm y như người không thắt dây an toàn khi xe chạy.



Và những cú phanh gấp hay tai nạn diễn ra đột ngột, chó không có biện pháp nào bảo vệ và hậu quả sẽ rất thảm khốc.



Tổ chức Paws to Click (Mỹ) đã từng thử nghiệm một con chó hình nộm ngồi ghế phụ trong chiếc xe bị đâm va ở tốc độ 30 kmh. Và kết quả cho thấy nó cũng bị chấn thương nghiêm trọng. Do đó, nhiều bang tại Mỹ ra quy định cấm cho chó ngồi ghế phụ, mà chuyển xuống ghế sau và phải được thắt dây an toàn.