Ưu đãi vượt trội

Nếu nhìn vào mức giá niêm yết 690 triệu đồng và chi phí lăn bánh ước tính chỉ còn khoảng hơn 500 triệu đồng sau khi trừ đi một loạt ưu đãi, sẽ ít người tin VF e34 là một mẫu xe đa dụng cỡ C. Sở dĩ có mức giá hấp dẫn đến vậy là bởi VinFast đã áp dụng chính sách cho thuê pin ưu việt, giúp tách giá pin ra khỏi giá thành xe, đồng thời mang đến một loạt ưu đãi cho những khách hàng tiên phong bước vào kỷ nguyên xe điện cùng VinFast.





Theo đó, hơn 25.000 khách hàng đặt cọc trước ngày 30-6 đã được ưu đãi ngay 100 triệu đồng trừ vào giá xe. Nếu đặt cọc đủ 50 triệu đồng từ nay đến hết ngày 15-9 và cam kết không hoàn, hủy hoặc đổi cọc sang mẫu xe khác sẽ được VinFast hỗ trợ thêm 100% lệ phí trước bạ, tương đương với hơn 80 triệu đồng. Nếu từ giờ đến cuối năm, Chính phủ ban hành chính sách miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện, khoản hỗ trợ này sẽ được VinFast trừ trực tiếp vào giá xe. Đó là chưa kể nếu đổi từ ô tô xăng sang ô tô điện thông qua dịch vụ Smart Solution của VinFast, khách hàng sẽ được tặng ngay 30 triệu đồng.

Tổng giá trị ưu đãi dành cho mẫu ô tô điện này có thể lên đến hơn 300 triệu đồng nếu tính thêm cả khoản khuyến mại một năm miễn phí thuê bao pin (tương đương 17,4 triệu đồng) và khoản lãi VinFast sẽ chi trả cho số tiền đặt cọc 50 triệu của khách hàng tính từ ngày đặt cọc đến ngày nhận xe (lãi suất 10%/năm). Nhờ đó, khách hàng có thể sở hữu VinFast VF e34 với mức giá lăn bánh chỉ khoảng hơn 500 triệu đồng - mức giá không tưởng dành cho một mẫu SUV hạng C.

Để được hưởng toàn bộ ưu đãi nêu trên, những khách hàng đã đặt cọc 10 triệu đồng trước ngày 30-6 chỉ cần đóng thêm 40 triệu đồng trước ngày 15-9. Dự kiến những chiếc VF e34 đầu tiên sẽ được VinFast bàn giao cho khách hàng vào tháng 11-2021.

Đẳng cấp, chất lượng hàng đầu

Sở hữu thiết kế hiện đại, năng động, phù hợp với những con người trẻ trung, cấp tiến, VinFast VF e34 được trang bị gói pin lithium-ion dung lượng 42 kWh, cho khả năng đi được tối đa 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Động cơ của chiếc ô tô điện này có thể sản sinh công suất tối đa 147 mã lực, mô-men xoắn cực đại 242 Nm, đủ để xe vận hành thoải mái trong nhiều điều kiện địa hình, giao thông khác nhau. Đặc biệt, với ưu điểm không phát thải, không gây tiếng ồn, động cơ điện có khả năng tăng tốc tức thời, không có độ trễ, VF e34 rất phù hợp để sử dụng ở các đô thị đông đúc, thường xuyên bị tắc đường như Hà Nội, TP.HCM.

Một ưu điểm dễ nhận thấy của ô tô điện so với ô tô sử dụng động cơ đốt trong truyền thống là chi phí bảo dưỡng thấp hơn nhiều, do kết cấu đơn giản, ít chi tiết. Theo tính toán, chi phí bảo hành, bảo dưỡng ô tô điện chỉ tương đương 25-30% so với xe xăng cùng cỡ, chưa kể việc chăm sóc, vận hành cũng đơn giản hơn nhiều.





VinFast VF e34 cũng vượt trội những mẫu xe cùng tầm giá về công nghệ và các tính năng an toàn. Theo VinFast, mẫu SUV điện cỡ C sẽ được trang bị hệ thống 6 túi khí, tính năng cân bằng điện tử ESC, giám sát áp suất lốp... Thêm vào đó, VF e34 cũng được tích hợp một loạt công nghệ thông minh nổi bật như ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt thích ứng đa vùng miền; quản lý thông tin và điều khiển xe từ xa qua smartphone; tự học, ghi nhớ và đề xuất theo thói quen sử dụng của chủ xe...

Chính sách thuê pin ưu việt

Loạt tính năng đáng tiền cùng những ưu đãi hấp dẫn nêu trên đủ để giúp VF e34 vượt trội hơn hẳn các đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc có cùng mức giá, tuy nhiên một “tuyệt chiêu” giúp mẫu ô tô điện đầu tiên của VinFast thuyết phục được hơn 25.000 khách hàng nằm ở chính sách cho thuê pin sáng tạo và ưu việt. Theo đó, thay vì phải bỏ ra khoảng 200 triệu đồng để mua đứt bộ pin ngay từ đầu và sẽ phải bảo vệ, giữ gìn, chịu mọi trách nhiệm về pin trong suốt quá trình sử dụng xe, người dùng ô tô điện VF e34 sẽ được thuê pin từ VinFast với chi phí thuê bao hàng tháng chỉ 1,45 triệu đồng.

Không chỉ ngay lập tức giúp giảm giá xe tới 200 triệu đồng, chính sách này còn giúp người dùng an tâm tuyệt đối trong quá trình sử dụng, bởi VinFast sẽ có trách nhiệm thay thế pin mới cho khách hàng bất cứ khi nào pin cũ giảm chất lượng xuống còn 70%. Như vậy, khách hàng sẽ không phải băn khoăn về những rủi ro như pin bị “chai” hay hỏng hóc trong quá trình sử dụng, bởi tất cả đã có VinFast lo. Ngoài ra, VinFast còn áp dụng chính sách bảo hành lên tới 10 năm cho ô tô điện nói chung và VF e34 nói riêng, nên người dùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm về các bộ phận khác ngoài pin.

Mức phí thuê bao 1,45 triệu đồng/tháng dành cho quãng đường tối đa 1.400km được VinFast tính toán dựa trên nhu cầu sử dụng trung bình của khách hàng, đồng thời đảm bảo nguyên tắc chi phí năng lượng cho xe điện tương đương với chi phí nhiên liệu cho xe xăng cùng cỡ. Nếu khách hàng đi quá hạn mức 1.400 km/tháng, chi phí cho quãng đường phụ trội là 998 đồng/km.