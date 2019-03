Xe hơi phát hiện được tài xế say xỉn

Theo CNA, cách thức hoạt động hệ thống này trên xe Volvo rất đơn giản. Nếu hệ thống phát hiện tài xế uống vượt mức giới hạn và mất tập trung không phản ứng với các tín hiệu cảnh báo phát ra trong xe, ngay lập tức chiếc xe tự động can thiệp bằng cách giảm tốc độ, hoặc dừng hẳn xe, đồng thời truyền tín hiệu đến cảnh sát nhờ can thiệp.

Theo ông Henrik Green, Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển Volvo, việc thiết lập hệ thống này để giúp loại trừ hoàn toàn vụ tai nạn sẽ diễn ra, thay vì hạn chế tác động hay giảm thiểu tai nạn.

“Điều này có nghĩa, các camera sẽ giám sát chặt chẽ từng hành vi của tài xế để phân tích khả năng một tai nạn sắp diễn ra mà sẽ gây thương tích hay chết người. Chỉ cần tài xế có dấu hiệu ngủ gật, bận rộn sử dụng điện thoại hoặc có hành vi đánh lái tránh chướng ngại vật một cách không thích hợp, hay phản ứng với các tình huống trên đường quá chậm, chiếc xe sẽ tự động can thiệp”, ông Henrik Green nói.

Ông Trent Victor, Giáo sư giảng dạy về hành vi lái xe tại Volvo cho biết, có rất nhiều tai nạn do tài xế say xỉn gây ra. Vì nhiều người vẫn tin rằng họ vẫn kiểm soát được xe sau khi uống rượu bia. Do đó, hành động này của Volvo là để đảm bảo mọi người không đặt mình vào nguy hiểm đến từ nguyên nhân uống quá nhiều.

Thực tế, đây cũng là một phần kế hoạch của Volvo Vision 2020 nhằm giảm số người chết hoặc bị thương nặng xuống con số 0% khi điều khiển xe Volvo

Trước đó, vào đầu năm 2019, Volvo đã tích hợp công nghệ khóa chiếc xe ở tốc độ cao nhất là 180 kmh. Thông qua đây, nhà sản xuất xe hơi Thụy Điển muốn gởi thông điệp mạnh mẽ để nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của tốc độ.

Theo ông Hevkan Samuelsson, Giám đốc điều hành Volvo, các nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng, giới hạn tốc độ sẽ giúp cứu mạng người. Vì tốc độ luôn là một trò chơi gây nghiện nhưng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Một nghiên cứu của Cơ quan quản lý an toàn giao thông Hoa Kỳ vào năm 2017 cho thấy, một phần tư các trường hợp tử vong là do chạy quá tốc độ.

Volvo đang đưa ra sự kết hợp giữa công nghệ kiểm soát tốc độ với xác định vùng địa lý, để buộc chiếc xe phải tự đi chậm khi đến các khu vực trường học hay bệnh viện.