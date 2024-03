Xử phạt người đàn ông thông tin sai sự trong vụ va chạm giao thông tại đường Trần Cung

(PLO)- Công an Hà Nội đã lập hồ sơ, xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ va chạm giao thông tại đường Trần Cung.

Công an Hà Nội cho biết qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin liên quan vụ va chạm giao thông, xảy ra vào ngày 5-3, tại đường Trần Cung, quận Cầu Giấy.

Cụ thể, thông tin với nội dung: "Đã xác định chị đại được cho là con cháu Bộ trưởng T.L... được công an bảo vệ như vị vua vị tướng đây ạ mà dân bức xúc nhất, có link fb ở dưới ạ".

Anh T đã thừa nhận hành vi đăng tải sai sự thật của bản thân.Ảnh: CA

Công an Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật về người vi phạm trong vụ va chạm giao thông.

Từ bài đăng này đã có nhiều trang fanpage và trang facebook cá nhân chia sẻ, đăng tải lại, gây dư luận không đúng, bình luận tiêu cực... gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Bộ Công an và Công an Hà Nội.

Ngày 10-3, PA05 và Công an huyện Thanh Oai đã mời chủ tài khoản facebook trên là anh VST (38 tuổi, ngụ huyện Thanh Oai, Hà Nội) đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi đăng tải sai sự thật.

PA05 đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh VST về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và bị xử phạt 7,5 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ.



Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5-3, chị LHT điều khiển ô tô BKS Hà Nội di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, Cầu Giấy, xe ô tô đã va chạm giao thông với 1 xe máy đang dừng sát vỉa hè. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT Công an TP đã đến hiện trường giải quyết. Lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra va chạm, chị LHT có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573 mg/l, người điều khiển xe máy là anh NVA (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không có nồng độ cồn, cả hai đều âm tính với chất ma túy. Sau khi xảy ra vụ va chạm, một số trang mạng xã hội đưa tin chị LHT tự xưng là người nhà lãnh đạo Bộ Công an. Đây là thông tin sai lệch, không đúng sự thực; lực lượng chức năng đã xác định chị LHT không có bất kỳ quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an.

PHI HÙNG