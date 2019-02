2019 bứt phá

Chất lượng tăng trưởng được cải thiện Chúng ta biết rằng động lực chính của tăng trưởng 2018 là công nghiệp chế biến, chế tạo nhưng nhân tố làm tăng trưởng năm 2018 cao hơn 2017 chính là khai khoáng và nông nghiệp. Trước đây nông nghiệp vẫn là nhân tố dễ dàng đạt được mức tăng trưởng kỳ vọng nhờ vào diện tích canh tác, mở rộng quy mô thường đạt mức tăng trưởng khoảng 3,5%-4%. Nhưng sau này nông nghiệp tăng trưởng có phần khó khăn hơn do đã đạt “ngưỡng” về quy mô. Mặt khác, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh xuất hiện nhiều nên sản xuất nông nghiệp gặp nhiều rủi ro. Vì vậy, với tỷ lệ tăng trưởng 3,76% năm nay, nông nghiệp trở thành một trong những nhân tố chính khiến cho tăng trưởng vượt xa chỉ tiêu và kỳ vọng. Công nghiệp khai khoáng vẫn tăng trưởng khoảng 3,11% nhưng đã giảm đáng kể so với mức 7,1% của năm 2017 so với 2016. Với mức 7,08%, Việt Nam trong năm 2018 là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Chất lượng tăng trưởng kinh tế cũng được cải thiện rõ ràng hơn. Các số liệu đáng tin cậy cho thấy từ năng suất tổng hợp (TFP) đến các chỉ số khác như lạm phát… đều vượt chỉ tiêu. Cụ thể, TFP tăng 40,23% trong khi giai đoạn 2011-2015 chỉ là 33,58% và cao hơn giai đoạn 2016-2020. Năng suất lao động 2018 theo giá hiện hành ước đạt 102 triệu (4.512 USD)/lao động. So với 2017, năng suất lao động 2018 tăng 5,93%. Một chỉ số khác minh chứng cho chất lượng tăng trưởng là hiệu quả hỗ trợ tăng trưởng GDP từ tín dụng, ngân hàng ngày càng được cải thiện, thể hiện qua chỉ số phần trăm tăng trưởng tín dụng cần thiết cho 1% tăng trưởng GDP giảm dần, từ mốc 2,94% năm 2016, 2,68% năm 2017 xuống còn 2,1% năm 2018. Mặt khác, giải ngân vốn đầu tư công 2018 đang thấp nhưng GDP tăng trưởng cao cho thấy tăng trưởng đã bớt phụ thuộc vào vốn. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ