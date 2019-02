Chuyện một người Mỹ yêu Sài Gòn

Erick Harms sinh năm 1974, hiện đang là phó giáo sư, tiến sĩ ngành nhân học tại Trường Đại học Yale, Mỹ. Năm 2000, anh chính thức đến TP.HCM để nghiên cứu về nhân học đô thị. Erik từng được Trường Đại học Cornell và Trường Đại học Yale (Mỹ) cấp học bổng để thực hiện các dự án nghiên cứu về đô thị tại TP.HCM.

Erik từng xuất bản hai cuốn sách về đô thị hóa tại Sài Gòn: Saigon’s Edge: On the Margins of Ho Chi Minh City - tạm dịch: Bên lề Sài Gòn (xuất bản năm 2011) và cuốn Luxury & Rubble (Xa hoa và Đổ nát), xuất bản năm 2016.