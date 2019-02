Con Cưng, Kiều Giang… và thông điệp về một chữ an

Định vị tờ báo từ phương châm “Bảo vệ cuộc sống an toàn” Làm công việc hay nghề nghiệp gì thì mọi người đều mong muốn được an toàn, yên ổn, không bị sự cố, không gặp hiểm nguy… Trong đó, sự an toàn về pháp lý luôn được các doanh nghiệp đề cao để việc kinh doanh được nhiều thuận lợi, thành công. Đây là lý do mà từ năm 2017, một trong những phương châm của báo Pháp Luật TP.HCM là “Bảo vệ cuộc sống an toàn”. Với phương châm này, đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM luôn cố gắng để thông tin của báo trở thành cẩm nang pháp lý hữu ích; công cụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đóng góp vào sự hoàn thiện pháp luật. Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Sự ủng hộ quý báu Trong bất cứ lĩnh vực nào, sự đồng hành, ủng hộ luôn là điều đáng quý. Nó cho thấy ai đó thực sự quan tâm đến mình, luôn muốn mình được an toàn và sẵn sàng giúp mình đứng dậy sau những hụt hẫng, mất mát... Chúng tôi đang tận dụng sự ủng hộ của nhiều tờ báo uy tín, trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM đã rất thân thiện, nhiệt tình bảo vệ, ủng hộ về mặt pháp lý để giúp chúng tôi khắc phục nhanh các phát sinh ngoài ý muốn. Từ đó, chúng tôi có thêm niềm tin, cơ hội phát triển thương hiệu. Ông Nguyễn Trung Phong, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ-Xuất nhập khẩu Kiều Giang, chủ thương hiệu cơm tấm Kiều Giang