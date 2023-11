Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục leo thang đáng ngại và có nhiều dấu hiệu của sự lan rộng hơn trong khu vực. Theo số liệu mới nhất từ cơ quan y tế tại Dải Gaza, tính từ ngày 7-10, đã có hơn 13.000 người ở Gaza thiệt mạng và 30.000 người bị thương do xung đột.

Israel đã bắt hơn 100 chiến binh Hamas về thẩm vấn, tiếp tục công bố bằng chứng liên quan bệnh viện al-Shifa

. Ngày 19-11, Cơ quan tình báo nội địa Israel (Shin Bet) và Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết kể từ đầu xung đột nước này đã bắt hơn 100 chiến binh của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) để đưa về Israel thẩm vấn, theo tờ The Times of Israel.

Theo tuyên bố chung của Shin Bet và Lực lượng Phòng vệ Israel, những chiến binh Hamas bị bắt thuộc lực lượng tên lửa, lực lượng bắn tỉa, chuyên gia chất nổ và nhân viên hậu cần của nhóm này.

Những người bị bắt đang trong quá trình bị thẩm vấn, nhiều người đã cung cấp thông tin về vị trí các đường hầm và kho vũ khí của Hamas, tuyên bố cho biết thêm.

. Ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Israel tiếp tục công bố bằng chứng về sự hiện diện của Hamas ở bệnh viện al-Shifa - bệnh viện lớn nhất Gaza, nơi gần đây chứng kiến nhiều cuộc đột kích của Israel.

Bằng chứng mới nhất là đoạn phim, mà Israel cho là trích từ camera giám sát của bệnh viện al-Shifa, cho thấy một chiến binh Hamas đã đưa 2 con tin Nepal và Thái Lan vào giấu bên trong bệnh viện, The Times of Israel đưa tin.

Hình ảnh cắt từ video do Lực lượng Phòng vệ Israel công bố ngày 19-11 về tình huống mà Israel cho là một chiến binh Hamas đang áp giải con tin tại bệnh viện al-Shifa (Dải Gaza). Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

“Những phát hiện này chứng minh rằng tổ chức khủng bố Hamas đã sử dụng bệnh viện al-Shifa làm cơ sở hạ tầng khủng bố vào ngày xảy ra vụ thảm sát” - theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Trong cuộc họp báo tối 19-11, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết hiện tại không thể xác định vị trí của hai con tin này.

Hamas chưa bình luận về thông tin trên.

Trong ngày, Israel cũng tuyên bố đã phát hiện ra một đường hầm của Hamas dài 55 m, sâu 10 m bên dưới bệnh viện al-Shifa.

Địa điểm mà Israel ngày 19-11 cho là lối vào đường hầm Hamas. Ảnh: CNN

. Hôm 19-11, Lực lượng Phòng vệ Israel cũng thông báo về cái chết của 2 binh sĩ Israel trong cuộc giao tranh với Hamas ở phía bắc Dải Gaza, đưa tổng số binh sĩ Israel tử trận kể từ đầu xung đột lên 63 người.

. Về phía Hamas, người phát ngôn của Hamas - Osama Hamdan cáo buộc Israel thực hiện “những hành động tàn bạo nhằm đẩy nhanh việc di dời người Palestine” khỏi Gaza, theo kênh Al Jazeera.

Ông Hamdan nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền Mỹ nên rút lại ủng hộ đối với cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Người phát ngôn của Hamas cũng nhắc lại lời kêu gọi của nhóm này về việc mở cửa khẩu Rafah (giữa Gaza và Ai Cập) để cho phép viện trợ và nhân đạo “đang rất cần thiết” vào Gaza, đồng thời yêu cầu Liên Hợp Quốc (LHQ) nên xét xử “tội ác chiến tranh” của Israel.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau cuộc không kích của Israel vào một khu vực ở Gaza ngày 19-11. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Israel: Hezbollah đã bắn hơn 1.000 tên lửa vào Israel kể từ đầu xung đột, cáo buộc Iran là “gốc rễ” của sự việc

The Times of Israel dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant ngày 19-11 nói rằng nhóm vũ trang Hezbollah đã bắn hơn 1.000 tên lửa vào Israel kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, cáo buộc Iran là “gốc rễ” của sự việc.

“Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Hezbollah đã bắn hơn 1.000 quả đạn vào các mục tiêu của Israel, gây ra thiệt hại rất đáng kể. Chúng tôi đã ngăn chặn các đợt tên lửa và rocket từ Hezbollah, đồng thời tấn công các tài sản và mục tiêu quân sự của đối phương mỗi ngày khiến họ phải trả giá đắt” - ông Gallant cho hay.

Vị Bộ trưởng nói thêm rằng tại Bờ Tây cũng có nhiều đợt tấn công vào lực lượng Israel nhưng đều bị ngăn chặn.

Theo ông Gallant, Iran đang tăng cường các cuộc tấn công vào Israel thông qua các nhóm dân quân do Tehran hậu thuẫn ở Iraq, Syria và Yemen.

“Iran là gốc rễ của sự thù địch chống lại Nhà nước Israel. Cuộc chiến diễn ra trên nhiều mặt trận, mặc dù cường độ cao tập trung ở Gaza” - ông Gallant nói, lưu ý rằng Israel đang theo dõi và sẽ hành động khi “thời điểm, địa điểm và năng lực thích hợp”.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào thị trấn al-Labouneh (Lebanon, gần biên giới Israel-Lebanon) ngày 18-11. Ảnh: AFP

Ngày 19-11, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công các địa điểm quân sự của nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon để đáp trả lại cuộc tấn công tên lửa của nhóm này vào Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các mục tiêu bao gồm một khu quân sự của Hezbollah, một trạm quan sát và các cơ sở hạ tầng khác.

Israel đổ lỗi cho Iran sau khi phiến quân Houthis cướp tàu chở hàng ở Biển Đỏ

Ngày 19-11, Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng nhóm vũ trang Hồi giáo Houthis (Yemen) đã cướp một tàu chở hàng ở Biển Đỏ và cáo buộc Iran đứng sau vụ việc, theo đài CNN.

Israel cho biết con tàu trên không thuộc sở hữu của Israel mà của một công ty Anh và do một công ty Nhật điều hành.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, con tàu đang trên hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Ấn Độ và chở theo 25 thành viên thủy thủ đoàn mang các quốc tịch Ukraine, Mexico, Philippines và Bulgaria cùng một số quốc gia khác và không có người Israel trên tàu.

“Đây là một hành động khủng bố khác của Iran, thể hiện sự leo thang trong tính hiếu chiến của Iran đối với các công dân của thế giới tự do, đồng thời gây ra những hậu quả quốc tế liên quan đến an ninh của các tuyến đường vận chuyển toàn cầu” - theo tuyên bố của văn phòng thủ tướng Israel.

Ông Yahya Saree - phát ngôn viên của Houthis đã xác nhận với đài Al Jazeera về vụ cướp tàu.

Theo ông Saree, lực lượng Houthis đã nắm quyền kiểm soát một con tàu thuộc sở hữu của Israel, do Anh và Nhật điều hành, đang di chuyển ở phía nam Biển Đỏ. Nhóm Houthi cho biết con tàu mang tên Galaxy Leader.

“Chúng tôi đang đối xử với thủy thủ đoàn theo các chuẩn mực và nguyên tắc Hồi giáo. Chúng tôi xác nhận việc tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Israel cho đến khi hành động gây hấn và tội ác xấu xa chống lại những người dân Palestine ở Gaza và Bờ Tây chấm dứt” - ông Saree nói.

Người phát ngôn của Houthis cũng nhắc lại cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào của Israel hoặc những người ủng hộ Israel sẽ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Houthi.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington “đã nắm rõ tình hình và theo dõi chặt chẽ”.

Ông Netanyahu chỉ trích chính quyền Palestine vì nghi ngờ vụ tấn công 7-10 của Hamas

Ngày 19-11, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu chỉ trích chính quyền Palestine vì cho rằng Palestine nghi ngờ vụ tấn công ngày 7-10 là do Israel dàn dựng, theo The Times of Israel.

Cụ thể, theo Israel, chính quyền Palestine đang lưu hành một tài liệu nói rằng cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát Israel cho thấy vụ tấn công ngày 7-10 tại một bữa tiệc ở gần biên giới Israel-Gaza là Israel tự tấn công công dân mình và đổ lỗi cho Hamas để lấy cớ cho một cuộc đổ bộ vào Gaza.

Bình luận về thông tin này, ông Netanyahu nói: “Hôm nay, chính quyền Palestine đã nói một điều hoàn toàn phi lý. Họ phủ nhận rằng chính Hamas đã thực hiện vụ thảm sát kinh hoàng tại lễ hội gần Gaza. Họ thực sự đã cáo buộc Israel thực hiện vụ thảm sát đó. Đây là đảo ngược hoàn toàn sự thật”.

Ông Netanyahu chỉ trích Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas vì đã phủ nhận “sự tồn tại của vụ thảm sát do Hamas gây ra”, gọi việc này là “không thể chấp nhận được”.

Bên cạnh đó, ông Netanyahu cũng bình luận về khả năng Israel đồng ý để chính quyền Palestine quản lý Gaza thời hậu chiến.

“Mục tiêu của tôi là một ngày sau khi tiêu diệt Hamas, bất kỳ chính quyền dân sự tương lai nào ở Gaza đều không phủ nhận vụ thảm sát, không giáo dục con cái mình trở thành những kẻ khủng bố, không trả tiền cho những kẻ khủng bố và không nói với con cái mình rằng mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời họ là là chứng kiến ​​sự tàn phá và tan rã của Nhà nước Israel” - ông Netanyahu nói.

Xung đột Israel-Hamas 19-11: Nhiều trường học trúng không kích; bệnh viện khẩn cấp sơ tán người (PLO)- Xung đột Israel-Hamas leo thang nguy hiểm ở Gaza, sau bệnh viện tới trường học trúng không kích; UNRWA cảnh báo không nơi nào ở Dải Gaza an toàn; biểu tình phản đối diễn ra nhiều nơi ở châu Âu.

THẢO VY