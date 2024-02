Xung đột Israel-Hamas 21-2: Israel sẽ đổ bộ 'thành trì cuối cùng' của Hamas trước tháng lễ Ramadan?

Trong ngày 20-2, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang.

Theo cập nhật mới nhất của cơ quan quản lý y tế Gaza, xung đột Israel-Hamas đã khiến hơn 29.100 người ở dải đất này thiệt mạng và hơn 69.100 người bị thương.

Quan chức Mỹ dự đoán thời gian Israel đổ bộ Rafah

. Giao tranh vẫn tiếp tục xảy ra ở TP Khan Younis (nam Gaza). Trong đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết binh lính của Lữ đoàn thiết giáp số 7 đã giết chết nhiều chiến binh Hamas trong ngày qua, theo tờ The Times of Israel.

Binh sĩ Israel tại Gaza. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

Ngoài việc pháo kích và bắn tỉa, Lữ đoàn thiết giáp số 7 còn thực hiện một số cuộc không kích nhằm vào các chiến binh Hamas.

Cũng tại Khan Younis, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết quân của Lữ đoàn Givati đã giết nhiều chiến binh Hamas trong khoảng cách gần.

Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Israel cũng cho hay đã không kích vào kho vũ khí của Hamas ở Khan Younis.

. The Times of Israel dẫn lời một quan chức Mỹ cho rằng khả năng Israel tiến hành chiến dịch quân sự lớn vào TP Rafah (cực nam Gaza) trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo (bắt đầu vào khoảng ngày 10-3) là không cao. Theo đó, vị quan chức này cho rằng Israel cần nhiều tuần để sơ tán dân thường tại Rafah và thiết lập cơ chế nhân đạo trước khi tấn công TP này.

Đầu tuần này, Bộ trưởng nội các chiến tranh Israel – ông Benny Gantz cũng nói rằng Israel sẽ đổ bộ Rafah - nơi Israel cho là thành trì cuối cùng của Hamas - nếu các con tin không được thả trong tháng Ramadan.

. Ngày 20-2, phát biểu trước các binh sĩ của đơn vị Sky Rider thuộc Quân đoàn Pháo binh, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến chống Hamas ở Gaza cho đến khi đạt được tất cả mục tiêu, bao gồm loại bỏ Hamas và thả con tin.

“Có rất nhiều áp lực, cả trong và ngoài nước, buộc Israel phải chấm dứt cuộc chiến trước khi chúng ta đạt được tất cả mục tiêu” – ông Netanyahu nói.

Ông khẳng định Israel “cam kết tiếp tục cuộc chiến cho đến khi chúng ta đạt được tất cả mục tiêu, nghĩa là loại bỏ Hamas, thả tất cả các con tin và để Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel. Không có áp lực nào có thể thay đổi được điều đó”.

. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Hamas đã xác nhận nhận được thuốc cho các con tin ở Gaza. Nhóm vũ trang này cũng cho biết đã bắt đầu giao thuốc cho các con tin.

Bộ Y tế Israel chỉ ra tác động của cuộc xung đột toàn diện giữa Israel với Hezbollah

. Ngày 20-2, Lực lượng Phòng vệ Israel đã điều máy bay chiến đấu tấn công các địa điểm và cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Blida và Ayta ash-Shab (nam Lebanon).

Một địa điểm ở nam Lebanon sau khi bị trúng không kích của Israel. Ảnh: AP

Trước đó, Hezbollah đã bắn rocket và tên lửa vào miền bắc Israel nhưng không gây thương vong.

. Trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết một máy bay không người lái do nhóm vũ trang Hezbollah phóng đã rơi xuống sân của một ngôi nhà ở khu vực Acre (bắc Israel). Lực lượng Israel đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

. Ngày 20-2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Yoav Gallant cho rằng các kế hoạch của lãnh đạo Hezbollah – ông Hassan Nasrallah đang sụp đổ khi Lực lượng Không quân Israel hoạt động trên tất cả khu vực ở Lebanon.

. Cùng ngày, đài Kan (Israel) đưa tin, nếu một cuộc xung đột toàn diện nổ ra giữa Israel và Hezbollah dọc biên giới phía bắc Israel, tình trạng mất điện kéo dài sẽ xảy ra và hệ thống y tế của Israel có thể sụp đổ.

Trích dẫn một báo cáo của Bộ Y tế Israel, đài Kan cho biết cuộc xung đột toàn diện có thể khiến tình trạng mất điện xảy ra trên 60% khu vực của nước này. Điều này khiến hệ thống y tế của Israel chịu áp lực rất lớn, vì máy thở và hệ thống hỗ trợ hô hấp sẽ cần một số lượng lớn máy phát điện để hoạt động.

Do đó, Bộ Y tế Israel đang tìm cách thành lập các trung tâm năng lượng và oxy trên toàn quốc. Mỗi trung tâm có thể cung cấp đủ điện cho 50 máy thở.

Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết về Gaza

. Ngày 20-2, Mỹ bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết do Algeria đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ). Đây là lần thứ ba Mỹ dùng quyền phủ quyết kể từ khi xung đột Israel-Hamas bắt đầu.

Dự thảo nghị quyết do Algeria đề xuất kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và Hamas thả các con tin vô điều kiện.

Phát biểu tại HĐBA trước khi bỏ phiếu, Đại sứ Algeria tại LHQ Amar Bendjama cho rằng: “Bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết này là ủng hộ quyền sống của người Palestine. Ngược lại, bỏ phiếu chống sẽ mang hàm ý tán thành bạo lực tàn bạo và hình phạt tập thể gây ra cho họ”.

Theo kết quả bỏ phiếu cuối cùng, 13 thành viên HĐBA ủng hộ dự thảo nghị quyết này, Mỹ bỏ phiếu chống, Anh bỏ phiếu trắng.

Phát biểu tại HĐBA trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói rằng: “Yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện mà không có thỏa thuận yêu cầu Hamas thả con tin sẽ không mang lại nền hòa bình lâu dài. Thay vào đó, nó có thể kéo dài cuộc giao tranh giữa Hamas và Israel”.

Trước đó, hôm 17-2, bà Thomas-Greenfield đã cho biết Mỹ sẽ phủ quyết dự thảo nghị quyết vì lo ngại nó có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ai Cập, Israel và Qatar đang diễn ra.

Phần mình, Mỹ ngày 19-2 đề xuất dự thảo nghị quyết kêu gọi các bên thực hiện “lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza ngay khi có thể”. Dự thảo nghị quyết của Mỹ cũng cảnh báo về tác động của cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Rafah và kêu gọi Hamas thả các con tin.

Ngày 20-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết việc Mỹ kêu gọi các bên trong xung đột Israel-Hamas “ngừng bắn tạm thời” thay vì “tạm dừng nhân đạo” không thể hiện sự thay đổi trong lập trường của nước này.

“Chúng tôi muốn thấy cuộc chiến tạm thời dừng lại. Bạn có thể gọi nó là ngừng bắn hoặc tạm dừng. Cuối cùng, chúng tôi muốn chứng kiến cuộc chiến chấm dứt để các con tin có thể thoát ra ngoài và nhận được sự hỗ trợ nhân đạo” – ông Miller nói.

Hiện chưa rõ khi nào HĐBA sẽ bỏ phiếu dự thảo nghị quyết của Mỹ.

Cơ quan LHQ ngừng viện trợ ở bắc Gaza

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết họ đã tạm dừng chuyển hàng viện trợ tới bắc Gaza, sau khi các đoàn xe bị cướp phá và phải di chuyển giữa tiếng súng đạn giao tranh.

Người dân bắc Gaza đi qua khu vực đổ nát do các cuộc không kích của Israel. Ảnh: AP

Theo WFP, đoàn xe của họ “đã phải đối mặt với sự hỗn loạn và bạo lực hoàn toàn do trật tự dân sự sụp đổ”. Theo đó, các nhân viên của WFP đã chứng kiến “mức độ tuyệt vọng chưa từng có”.

“WFP đang tạm dừng việc cung cấp hỗ trợ thực phẩm cho bắc Gaza, cho đến khi đảm bảo các điều kiện an toàn cho nhân viên của chúng tôi và những người mà chúng tôi đang cố gắng tiếp cận. Quyết định tạm dừng giao hàng của chúng tôi đã được cân nhắc kỹ. Sự an toàn và an ninh trong cung cấp viện trợ phải được đảm bảo” – thông báo của WFP cho hay.

Kinh tế Israel mất bao nhiêu vì cuộc chiến ở Gaza? (PLO)- Cuộc xung đột đang diễn ra ở Dải Gaza ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế Israel khi GDP của nước này trong quý IV năm 2023 giảm 19,4% so với quý trước đó.

KHOA ĐIỀM