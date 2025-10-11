Xuyên đêm khôi phục tuyến đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên 11/10/2025 11:45

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết hoàn lưu sau bão số 11 gây mưa lớn trên diện rộng làm xói lở nghiêm trọng nền đường sắt tại Km16+700 - Km18+300, đoạn qua xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên.

Trên tuyến, có điểm nước lũ cuốn trôi toàn bộ nền đường dài khoảng 40 mét, sâu 4 mét, khiến ray bị “treo” lơ lửng, tạo thành hố lớn như vỡ đê. Dòng nước xiết đổ về hạ lưu khiến tuyến đường sắt bị tê liệt hoàn toàn.

Máy móc thiết bị được huy động để sớm nối thông tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên.

Ngay trong đêm 10-10, lãnh đạo VNR đã kiểm tra hiện trường và chỉ đạo phương án khẩn cấp: huy động đá hộc từ các mỏ đá khu vực Đồng Mỏ, Thịnh Châu, Phúc Yên để đổ lấp, thả rọ đá, gia cố nền đường tại các điểm xói lở.

Đại diện Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái cho biết từ tối 10 đến sáng 11-10, đơn vị đã huy động hàng trăm nhân công, thiết bị máy móc thi công liên tục ba ca để cứu nền đường bị xói. Đến sáng nay, hai vị trí hư hỏng đã được khắc phục tạm thời, cho phép tàu chở đá và vật tư tiếp cận khu vực hư hại nặng nhất.

Nhân viên đường sắt làm việc xuyên đêm.

Mục tiêu trước mắt là ngăn dòng lũ tràn qua nền đường, bảo đảm an toàn cho khu dân cư hạ lưu. Sau khi ổn định hiện trường, ngành đường sắt sẽ khôi phục ray và thông tuyến.

Điện được thắp sáng để nhân viên ngành đường sắt làm việc.

Nhiều máy móc thiết bị được ngành đường sắt huy động đến công trình.

Đến sáng nay lực lượng công nhân vẫn đang nỗ lực dùng đá để ngăn nước chảy xiết.