Điện thoại Samsung giảm giá đến 14 triệu đồng dịp cận Tết

Cận Tết thường là thời điểm mua sắm sôi động đối với các sản phẩm công nghệ. Người tiêu dùng thường tìm kiếm các ưu đãi, khuyến mãi và giảm giá đặc biệt trong thời gian này để có thể sở hữu điện thoại, laptop, máy ảnh… yêu thích với mức giá hời.

Trái ngược với tình trạng khan hàng của iPhone 15 Pro Max, nhiều mẫu điện thoại Samsung hiện đang được các hệ thống bán lẻ giảm giá mạnh để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, Samsung vẫn đang dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh với 29% thị phần. Các vị trí tiếp theo thuộc về OPPO với 24%, Xiaomi 16%, Apple 15% và realme 6%.

Theo ghi nhận tại Di Động Việt, mẫu điện thoại gập mới nhất của Samsung, Galaxy Z Flip 5 256 GB hiện đang được bán với giá chỉ 15,9 triệu đồng, giảm 4 triệu so với tháng 12-2023. Tương tự, phiên bản có bộ nhớ trong 512 GB cũng được giảm 13 triệu đồng, đẩy mức giá hiện tại xuống chỉ còn 16,9 triệu đồng.

Trong khi đó tại FPT Shop và Thế Giới Di Động, Galaxy Z Flip 5 256 GB hiện đang được bán với giá 16,9 triệu đồng, chênh lệch nhẹ so với các hệ thống khác.

Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 256 GB giá chỉ 32,99 triệu đồng.

Ở thời điểm hiện tại, Galaxy Z Fold 5 256 GB cũng đang được nhiều người dùng quan tâm. Model này đang được bán với giá 29,99 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng so với tháng 12-2023, giảm 11 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự là Galaxy Z Fold 5 512 GB và 1 TB cũng có giá giảm lần lượt là 30,99 triệu đồng và 39,99 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các model Galaxy S và Galaxy A cũng có mức giá hấp dẫn. Đơn cử như Galaxy S23 Ultra 5G 512 GB hiện chỉ còn 27,99 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng so với giá niêm yết, model S23 Plus 256 GB còn 16,9 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với trước đó.

Nếu không dư dả về tài chính, người dùng có thể chọn mua các model dòng A như Galaxy A15 128 GB giá chỉ 4,29 triệu đồng, Galaxy A25 5G 128 GB giá chỉ 5,89 triệu đồng, Galaxy A05s 128 GB giá chỉ 3,35 triệu đồng…

“Nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, việc giảm giá mạnh các mẫu điện thoại Samsung sẽ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sở hữu sản phẩm. Dự kiến doanh số sẽ tiếp tục tăng trưởng 20-30%,” - bà Phùng Phương, đại diện truyền thông Di Động Việt chia sẻ.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, đại diện hệ thống 24hStore cho biết cuối năm là thời điểm mua sắm ‘vàng’, hệ thống đã giảm giá và tạo ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để kích cầu thị trường.

Tiểu Minh