iPhone 15 Pro Max giảm đến 7 triệu đồng

iPhone 15 series chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 29-9 và nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hàng. Các mẫu điện thoại mới của Apple luôn tạo được sức hút khi có hơn 15.000 máy được giao trong đêm mở bán.

Đến thời điểm hiện tại, nhu cầu mua iPhone 15 series vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là khi sản phẩm đang được các cửa hàng bán lẻ giảm giá từ 2-7 triệu đồng (tùy phiên bản) cuối tháng 10.

Nhu cầu mua iPhone 15 Pro Max vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: TIỂU MINH

iPhone 15 Pro Max giảm giá nhẹ sau một tháng mở bán tại Việt Nam

Ghi nhận tại website của các đại lý bán lẻ có thị phần lớn tại Việt Nam như TGDĐ, FPT Shop, Cellphones và Di Động Việt, giá bán iPhone 15 series giữa các đại lý bán lẻ có sự chênh lệch từ vài trăm ngàn cho đến 2 triệu đồng.

Đơn cử, iPhone 15 Pro Max dung lượng 256 GB tại TGDĐ đang có giá là 34,99 triệu đồng, tại FPT Shop là 34,49 triệu đồng, Cellphones bán với giá 33,99 triệu đồng và Di Động Việt là 33,79 triệu đồng. Tương tự, phiên bản 512 GB có giá chỉ từ 38,9 triệu đồng.

Tính đến nay, iPhone 15 Pro Max tiếp tục chiếm tỉ lệ mua cao nhất với hơn 80%, vị trí tiếp theo thuộc về iPhone 15 Pro (15%), iPhone 15 (3%) và còn lại là iPhone 15 Plus.

Về màu sắc, các màu mới tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng. Với bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus, màu hồng đang là phiên bản được lựa chọn nhiều nhất, chiếm khoảng 40%. Trong khi đó, màu Titan tự nhiên là phiên bản được chọn nhiều nhất ở bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max với 65%.

Hiện tại iPhone 15 Pro 128 GB đang được bán với giá chỉ 27,79 triệu đồng, giảm 2,2 triệu đồng so với trước đó. Giá của các phiên bản dung lượng cao hơn như 256 GB và 512 GB cũng chênh lệch nhau từ 1-1,5 triệu đồng tùy hệ thống.

Bảng giá tham khảo iPhone 15 series giữa các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam.

Bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus cũng chỉ còn từ 21,39 triệu đồng và 25,79 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Lưu ý, giá sản phẩm có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm và màu sắc.

Người dùng mạnh tay chi tiền cho các sản phẩm công nghệ

Đầu quý 3 thường là mùa tăng trưởng doanh thu của các mặt hàng công nghệ, đặc biệt là điện thoại, laptop và máy tính bảng nhân dịp tựu trường.

Các chiến dịch cạnh tranh về giá do TGDĐ khơi mào cũng đồng thời được các hệ thống khác hưởng ứng với nhiều slogan như: “Giá rẻ quá”, “Ở đâu giá rẻ, ở đây rẻ hơn”, “Rẻ hơn các loại rẻ” đã phần nào giúp ngành công nghệ tăng trưởng trở lại so với kết quả kinh doanh kém khả quan trong 2 quý đầu năm.

iPhone 15 series hút khách từ những ngày đầu mở bán. Ảnh: TIỂU MINH

Tổng kết quý 3, đối với các giao dịch trực tuyến được thực hiện trên website và ứng dụng di động, nhóm ngành công nghệ tăng 42% về số lượng, 19% về giá trị so với quý trước. Giao dịch tại quầy tăng gấp 2 về số lượng và giá trị so với quý trước, nhưng so với cùng kỳ năm trước chỉ tăng khoảng 15%.

Trong đó, giao dịch những ngày cuối tháng 9 tăng đột biến nhờ đợt mở bán chính thức iPhone 15 series, sản phẩm được những người yêu thương hiệu Apple chờ đón từ lâu.

