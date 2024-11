Cách kiểm tra iPhone của bạn có được sửa camera miễn phí không

(PLO)- Apple vừa ra mắt một chương trình dịch vụ mới, hỗ trợ sửa camera miễn phí cho các mẫu iPhone 14 Plus bị lỗi.

Đây là chương trình sửa chữa iPhone miễn phí đầu tiên trong vài năm trở lại đây, lần cuối Apple triển khai là vào năm 2021, khi một số mẫu iPhone 12 gặp phải vấn đề về loa và tai nghe.

Apple cho biết “một phần rất nhỏ” iPhone 14 Plus có thể không hiển thị bản xem trước sau khi người dùng chụp ảnh bằng camera sau. Do đó, công ty đã triển khai chương trình sửa camera miễn phí, áp dụng cho các mẫu iPhone 14 Plus được bán từ ngày 10-4-2023 đến ngày 28-4-2024.

Apple hỗ trợ sửa camera miễn phí đối với các mẫu iPhone 14 Plus bị lỗi.

Cách kiểm tra iPhone 14 Plus của bạn có bị ảnh hưởng hay không

Bạn có thể kiểm tra xem iPhone 14 Plus đang sử dụng có bị ảnh hưởng hay không bằng cách nhập số sê-ri của thiết bị vào trang web của Apple.

https://support.apple.com/vi-vn/iphone-14-plus-service-program-for-rear-camera-issue

Nhập số sê-ri của iPhone để kiểm tra thiết bị có bị lỗi hay không. Ảnh: TIỂU MINH

Để tìm số sê-ri trên iPhone, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - About (giới thiệu). Tại đây, người dùng chỉ cần nhấn im lên mục Serial Number (số sê-ri) và chọn Copy (sao chép) lại dãy số này.

Cách sao chép số sê-ri trên iPhone. Ảnh: TIỂU MINH

Nếu thiết bị của bạn bị ảnh hưởng, Apple sẽ xác minh và cung cấp một số lựa chọn, bao gồm sửa chữa miễn phí tại Apple Store, nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Apple hoặc gửi iPhone lỗi cho công ty qua đường bưu điện.

Trong trường hợp nếu bạn đã trả tiền để sửa lỗi camera sau trên iPhone 14 Plus, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền.

Lưu ý, lỗi camera không hiển thị hình ảnh xem trước chỉ ảnh hưởng đến mẫu iPhone 14 Plus được bán trong khoảng thời gian nêu trên. Nếu bạn đang sử dụng iPhone 14, iPhone 14 Pro hoặc iPhone 14 Pro Max, bạn không thể sử dụng chương trình dịch vụ này.

