Diễn tập thực chiến giúp nâng cao ‘sức đề kháng’ cho TP.HCM

(PLO)- Chương trình "Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng TP.HCM năm 2024" đã chính thức khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi nổi tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung.

Đây là hoạt động do Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM phối hợp cùng Hiệp hội An toàn thông tin - Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) tổ chức, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ an ninh mạng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Ông Trịnh Ngọc Minh - Ủy viên BCH Chi hội VNISA phía Nam báo cáo kết quả diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng TP.HCM 2024. Ảnh: TIỂU MINH

Tăng cường kỹ năng ứng phó sự cố

Chương trình diễn tập diễn ra từ ngày 17-12 đến 21-12-2024 tại Khu công viên phần mềm Quang Trung, quy tụ hơn 60 chuyên gia đến từ nhiều đơn vị khác nhau tham gia, bao gồm các đội tấn công (Red Team) và phòng thủ (Blue Team).

Trong cuộc diễn tập thực chiến, Red team đã triển khai các kỹ thuật tấn công mạng đa dạng, khai thác tối đa lỗ hổng bảo mật của hệ thống. Qua đó, giúp Blue team và các cơ quan chủ quản nhận diện điểm yếu, từ đó có biện pháp củng cố, nâng cấp hệ thống kịp thời.

Ngoài ra, chương trình còn là cơ hội để các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trau dồi kiến thức và kỹ năng an ninh mạng. Các học viên đã được trải nghiệm thực tế với các tình huống tấn công giả lập trên nền tảng Cyber Range, từ phân tích lỗ hổng, xử lý mã độc đến nhận diện mối đe dọa từ deepfake.

Đại diện đội tấn công HPT chia sẻ về cách thức khai thác ứng dụng. Ảnh: TIỂU MINH

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và năng lực an ninh mạng trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Bà cũng kêu gọi sự chung tay góp sức của toàn xã hội trong việc bảo vệ an ninh mạng, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, an toàn và bền vững.

Ghi nhận những nỗ lực

Ban tổ chức đã trao chứng nhận cho các đội thi, trong đó hai đội đồng giải Nhì là Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT và Công ty TNHH GalaxyOne, cùng đạt 75/100 điểm.

Hạng ba thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ DTG, đạt 65/100 điểm. Giải khuyến khích gồm có Trung tâm 286 - Bộ Tư lệnh 86; Công ty An toàn thông tin - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Công ty An ninh mạng ViettelS.

Cuộc diễn tập năm nay không có giải Nhất, có hai đội đồng đạt giải Nhì, một giải Ba và 3 đội đạt giải khuyến khích. Ảnh: TIỂU MINH

