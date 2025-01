Dữ liệu người dùng DeepSeek bị rò rỉ?

Tuy nhiên, không phải tất cả dữ liệu người dùng đều bị ảnh hưởng. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của DeepSeek, chatbot AI do Trung Quốc phát triển đang đi kèm với những rủi ro đáng lo ngại.

Vào ngày 29-1-2025, Wiz Research công bố rằng họ đã vô tình phát hiện một cơ sở dữ liệu có thể truy cập công khai của DeepSeek.

Điều đáng báo động là dữ liệu bị lộ không chỉ bao gồm lịch sử trò chuyện của người dùng và thông tin phụ trợ mà còn chứa những dữ liệu nhạy cảm như nhật ký, API và chi tiết hoạt động hệ thống.

Nghiêm trọng hơn, các chuyên gia bảo mật đã có thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn cơ sở dữ liệu này, cho phép họ thao tác và sửa đổi thông tin. Điều này đặt ra nguy cơ tiềm tàng về việc kẻ xấu có thể khai thác lỗ hổng này để leo thang đặc quyền và can thiệp vào hoạt động của chính DeepSeek.

Vụ việc này là một lời nhắc nhở rằng tốc độ phát triển chóng mặt của các dịch vụ AI đi kèm với những rủi ro bảo mật đáng kể.

Theo Reuters, DeepSeek đã nhanh chóng khắc phục lỗ hổng và đóng quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu bị lộ.

Việc để lộ dữ liệu nhạy cảm như vậy đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đến quyền riêng tư của người dùng DeepSeek. Bất chấp tốc độ phát triển ấn tượng, chatbot AI này vẫn phải đối mặt với những câu hỏi lớn về cách quản lý dữ liệu và kiểm duyệt nội dung.

Tuy vậy, không chỉ riêng DeepSeek gặp phải vấn đề này. Các chatbot AI phổ biến khác như ChatGPT, Claude hay Google Gemini cũng không phải là những tấm gương hoàn hảo về bảo mật. Vấn đề đặt ra không chỉ là rủi ro từ việc lộ dữ liệu mà còn là cách các công ty này xử lý quyền riêng tư của người dùng trong dài hạn.

Bên cạnh vụ rò rỉ dữ liệu, DeepSeek cũng đã đối mặt với nhiều thách thức khác kể từ khi ra mắt.

Trước đó, nền tảng này từng tạm ngừng chấp nhận tài khoản mới do bị tấn công mạng trên diện rộng. Thêm vào đó, các chuyên gia bảo mật tại Kela Cyber đã phát hiện ra rằng DeepSeek có thể bị lợi dụng để tạo ra các chiến dịch lừa đảo và phát tán phần mềm độc hại, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng kiểm soát nội dung AI của công ty này.

Dù được đánh giá cao nhờ là một mô hình AI nguồn mở đầy hứa hẹn, DeepSeek vẫn còn nhiều rào cản cần khắc phục, đặc biệt là về bảo mật và quyền riêng tư.

Vụ rò rỉ dữ liệu này là một hồi chuông cảnh báo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng các dịch vụ AI. Nếu bạn đang cân nhắc sử dụng DeepSeek, hãy thận trọng với cách chatbot này xử lý dữ liệu cá nhân và cân nhắc đến các rủi ro tiềm ẩn đi kèm.

Cách đăng ký tài khoản người dùng DeepSeek

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ deepseek.com, bấm vào nút Start Now, sau đó đăng ký tài khoản bằng tài khoản Google (Log in with Google) để thuận tiện và nhanh hơn.