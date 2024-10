Không đăng ký gói cước 5G có sử dụng được 5G không?

5G là gì?

5G là mạng di động thế hệ thứ 5, được nghiên cứu và hoàn thành chuẩn hóa bởi tổ chức 3GPP, ra mắt thương mại vào năm 2019. Công nghệ này có tốc độ cao, độ trễ thấp, hỗ trợ kết nối nhiều thiết bị hơn so với các công nghệ khác từ 10-100 lần.

Về mặt lý thuyết, tốc độ 5G cao hơn rất nhiều so với 4G, có thể lên tới 10 Gbps. Trong điều kiện thực tế, 5G có tốc độ dưới 1 Gbps, gấp 10 lần 4G, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào vị trí của người dùng và nhà mạng đang sử dụng.

Hiện tại có 285 nhà mạng (23% nhà mạng trên thế giới) đang triển khai mạng 5G với 2,8 tỉ thuê bao.

Xem tiếp sau video...

Có cần đổi SIM 5G để sử dụng 5G không? Video: MINH HOÀNG

Làm sao để sử dụng được 5G?

- Là thuê bao của nhà mạng có cung cấp dịch vụ 5G

- Ở khu vực có sóng 5G

- Sử dụng điện thoại, máy tính bảng có hỗ trợ công nghệ 5G

- Bật chế độ 5G trên điện thoại, máy tính bảng

- Sử dụng SIM 4G trở lên (không cần đổi SIM 5G)

Đại diện nhà mạng Viettel cho biết, người tiêu dùng không cần phải đăng ký gói cước 5G để sử dụng 5G, thay vào đó, chỉ cần đáp ứng đủ 5 điều kiện kể trên.

Thống kê cho thấy, các gói cước 5G trên thị trường hiện có giá dao động từ 135.000-480.000 đồng, dung lượng tối thiểu là 4 GB/ngày và cao nhất là 20 GB/ngày (cao hơn từ 2-8 lần so với các gói cước 4G cũ trong khi vẫn giữ nguyên mức giá), đi kèm theo đó là kho nội dung cao cấp, lưu trữ đám mây, gọi điện thoại miễn phí…

Không cần phải đăng ký các gói cước 5G để sử dụng 5G. Ảnh: MINH HOÀNG

5G có tốn data nhiều hơn không?

Nhiều người thường có cảm giác 5G tốn nhiều data hơn 4G do tốc độ mạng nhanh hơn, đặc biệt khi thực hiện các tác vụ yêu cầu tốc độ như livestream 4K, sử dụng ứng dụng thực tế ảo/thực tế tăng cường có độ phân giải lớn.

Tuy nhiên, thực tế 5G không tốn data hơn so với 4G nếu sử dụng các tác vụ và nội dung cùng một chất lượng, đặc biệt các nhu cầu cơ bản như lướt Facebook, xem YouTube, TikTok, tải tài liệu…

Để kiểm tra dung lượng 5G còn lại, bạn có thể cài đặt các ứng dụng của nhà mạng như My Viettel, My VNPT, My MobiFone... hoặc nhắn tin theo cú pháp bên dưới.

- Viettel: Gửi tin nhắn với cú pháp KTTK đến 191. Sau khi gửi tin nhắn, hệ thống sẽ phản hồi lại cho bạn thông tin chi tiết về dung lượng còn lại của gói cước 5G bạn đang sử dụng.

- VinaPhone: Để kiểm tra dung lượng VinaPhone, bạn soạn tin nhắn Data (hoặc Data5G) gửi đến 888.

- MobiFone: Cú pháp kiểm tra dung lượng của MobiFone là KT DATA gửi đến 999.

Kiểm tra dung lượng 5G còn lại bằng tin nhắn hoặc ứng dụng của nhà mạng. Ảnh: MINH HOÀNG

Minh Hoàng