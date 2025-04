MacBook Air M4 giá chỉ từ 26,9 triệu đồng

MacBook Air M4 không có nhiều khác biệt về thiết kế so với các thế hệ trước. Thay vào đó, máy được nâng cấp ở bên trong, cụ thể là chip M4 với 10 lõi (tăng từ 8 lõi trên M3), mang lại hiệu suất nhanh hơn, mạnh hơn và tiết kiệm năng lượng.

Một nâng cấp quan trọng khác là máy hỗ trợ xuất ra hai màn hình mà không cần đóng nắp máy. Nếu như trước đây, MacBook Air M3 chỉ cho phép kết nối hai màn hình khi máy ở chế độ clamshell (đóng nắp), thì giờ đây M4 khắc phục hạn chế này, giúp người dùng làm việc đa nhiệm hiệu quả hơn.

MacBook Air M4 mạnh hơn đáng kể so với các phiên bản trước đó. Ảnh: Apple

Lần đầu tiên, MacBook Air có RAM tối thiểu 16 GB và có thể nâng cấp lên 32 GB, trong khi trước đây chỉ dừng lại ở con số 24 GB.

Apple cho biết M4 có sức mạnh xử lý cao hơn khoảng 50% so với chip M2, nhanh hơn gấp 2 lần so với chip M1, GPU cũng được cải thiện đáng kể, giúp tăng tốc các tác vụ liên quan đến đồ họa. Đặc biệt, nếu bạn vẫn đang sử dụng MacBook Air chạy chip Intel, đây là thời điểm tốt nhất để nâng cấp. Theo Apple, MacBook Air M4 nhanh hơn 23 lần, thời lượng pin lâu hơn 6 tiếng so với phiên bản Intel cuối cùng.

Trao đổi với PLO, đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết, đa số người tiêu dùng quan tâm đến phiên bản MacBook Air M4 16 GB/256 GB. Tương tự, lượng khách hàng đặt sớm iPad Air M3 cũng tăng 30% so với sản phẩm tiền nhiệm.

iPad Air với chip M3 nhanh hơn gần gấp đôi so với phiên bản sử dụng M1 và nhanh hơn 3,5 lần so với phiên bản dùng chip A14 Bionic.

Thiết kế của iPad Air M3 không có nhiều thay đổi, vẫn giữ nguyên kiểu dáng mỏng nhẹ và tinh tế. Sản phẩm có hai tùy chọn kích thước màn hình 11 inch và 13 inch, cùng bốn màu sắc gồm xám không gian, tím, xanh dương và ánh sao.

iPad Air M3 hỗ trợ bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, cung cấp các tính năng AI tiên tiến như xóa đối tượng trong ảnh và tạo hình ảnh bằng Apple Pencil. Máy cũng tương thích với Apple Pencil Pro và Apple Pencil (USB-C), đáp ứng nhu cầu sáng tạo và ghi chú của người dùng. Tại thị trường Việt Nam, iPad Air M3 có giá khởi điểm từ 16,79 triệu đồng cho phiên bản 11 inch.

Nếu không dư dả về tài chính, bạn có thể chọn iPad A16 với giá chỉ từ 9,79 triệu đồng với 4 màu sắc khác nhau gồm bạc, hồng, vàng và xanh dương. Máy sử dụng chip A16 Bionic, xử lý tốt các tác vụ đa nhiệm, học tập, giải trí và chỉnh sửa hình ảnh nhẹ nhàng, phù hợp với học sinh - sinh viên và người dùng phổ thông.

