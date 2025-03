Tim Cook xác nhận Apple sẽ ra mắt MacBook Air M4 trong tuần này

Bài đăng của Cook trên X bao gồm dòng chữ This week (tuần này) cùng với một video dài 6 giây, trong đó nêu rõ từng từ một, There’s something in the AIR (có thứ gì đó trong không khí), cùng hiệu ứng cắt ngang chữ AIR ở cuối.

Trước đó vào tháng 2-2025, Mark Gurman (Bloomberg) đã dự đoán rằng các mẫu MacBook Air 13 và 15 inch sử dụng chip M4 sẽ ra mắt trong tháng này. Ông cũng nhấn mạnh rằng lượng hàng tồn kho của MacBook Air M3 đang giảm dần tại các cửa hàng bán lẻ của Apple.

Năm ngoái, MacBook Air M3 cũng được ra mắt vào khoảng thời gian này, điều này càng củng cố thêm cho dự đoán của Gurman.

Apple đã giới thiệu chip M4 vào tháng 5 năm 2024 tại sự kiện ra mắt iPad Pro thế hệ thứ bảy. Kể từ đó, mẫu chip này đã được trang bị trên các sản phẩm của hãng, đơn cử như Mac mini, iMac và MacBook Pro 14 inch và 16 inch.

Về cấu hình, MacBook Air M4 dự kiến cung cấp hiệu suất vượt trội và khả năng xử lý tác vụ mượt mà hơn. Ngoài ra, máy có thể hỗ trợ RAM tối đa lên đến 32 GB, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa nhiệm và các ứng dụng nặng.

Thiết kế tổng thể của MacBook Air M4 được cho là sẽ không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm.

MacBook Air M4 được cho là sẽ có thiết kế tương tự như phiên bản trước đó. Ảnh: Apple

Về giá bán, MacBook Air M3 có mức giá khởi điểm 1.099 USD cho phiên bản 13 inch. Mặc dù Apple dự kiến nâng cấp nhiều tính năng trên MacBook Air M4, nhưng giá bán dự kiến sẽ không chênh lệch quá nhiều so với thế hệ trước, nhằm duy trì tính cạnh tranh trên thị trường.

MacBook Air M4 sẽ tiếp tục có hai lựa chọn kích thước là 13 inch và 15 inch, không có thay đổi lớn về thiết kế bên ngoài. Ngoài ra, thiết bị cũng dự kiến sẽ hỗ trợ tần số quét màn hình lên đến 120 Hz, giúp hình ảnh mượt mà hơn.

MacBook Air M4 hứa hẹn sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những người tìm kiếm một chiếc laptop mỏng, nhẹ nhưng mạnh mẽ.

