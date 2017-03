(PLO)- Chiều 11-7, trong khi buổi họp báo về vụ thảm sát 6 người chết ở Bình Phước đang diễn ra thì nghi can Nguyễn Hải Dương âm thầm được lực lượng chức năng áp giải từ trụ sở công an huyện Chơn Thành về trụ sở cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước.