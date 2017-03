(PLO)- Chiều 11-7, Bộ Công an đã tổ chứccung cấp thông tin về vụ thảm sát ở Bình Phước. Câu hỏi được nhiều báo quan tâm đặt ra là liệu chỉ với hai nghi can có thể giết 6 mạng người một cách nhanh gọn như vậy hay không, liệu có đồng phạm nào khác nữa không. Cùng nghe lãnh đạo Bộ Công an, ban chuyên án trả lời về vấn đề này.