Clip: Công an đột kích khách sạn, nhiều nghi can bị bắt

(PLO)- Chiều 18-3, Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang tạm giữ và sàng lọc 15 đối tượng có dấu hiệu dùng, tàng trữ ma túy tại khách sạn Tân Kim Sơn, huyện Bình Chánh. Qua kiểm tra hơn 10 phòng của khách sạn, công an phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy, ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ nhiều tang vật như: dao, roi điện, bình xịt hơi cay.